© Foto: DALL·E



Nach starken Wochen lassen Meme Coins ordentlich Federn. Was macht diese Token eigentlich so besonders?Meme Coins wie Dogecoin und Shiba Inu verzeichnen im laufenden Jahr wachsende Beliebtheit. Getragen von viralen Trends und einer aktiven Community haben sie erhebliche Investitionen angezogen. Manche Token vervielfachten ihren Wert gar. Shiba Inu stieg in einem Jahr um etwa 160 Prozent, während sich der Kurs von Dogecoin verdoppelte. Diese Zahlen sind das Resultat einer steigenden Nachfrage nach innovativen Kryptoanwendungen, vor allem im Bereich DeFi (Dezentrale Finanzen). Social Media spielt eine entscheidende Rolle. Plattformen wie Reddit und Twitter treiben die Popularität voran, oft …