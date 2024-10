AITO hat auf der 90. Paris Motor Show seine neueste Linie von hochwertigen, intelligenten elektrischen Fahrzeugen unter dem Motto "Intelligence Redefining Luxury" vorgestellt. Es wurden drei Modelle vorgestellt AITO 9, AITO 7 und AITO 5 -alle spiegelten die Markeneigenschaften "Traditional Luxury and Technological Luxury" wider. Fortschrittliche Technologie, intelligentes Fahren, umfassende Sicherheit für unterschiedliche Szenarien sind die wichtigsten Charakteristika. AITO's Ankunft in Paris war der Höhepunkt der "Eurasian Tour with AITO," eine 38-tägige Reise von ungefähr 15.000 Kilometern zur Demonstration der Zuverlässigkeit und Leistungsstärke der Fahrzeuge.

AITO, eine Marke für hochwertige, intelligente elektrische Fahrzeuge, erschien auf der Paris Motor Show 2024 und stellte drei außergewöhnliche Range Extended Electric Vehicles (REEVs) vor. Durch die Kombination von "Traditional Luxury and Technological Luxury" führt AITO neue Luxuskonzepte ein, um Kunden weltweit führende intelligente Mobilitätslösungen anzubieten. Unter dem Motto "Intelligence Redefining Luxury" führt AITO seine Produktlinie ein mit den innovativen Modellen AITO 9, AITO 7 und AITO 5, zusammen mit der AITO MF Platform und der Super Range-Extender-Technologie.

Die "Eurasian Tour with AITO", eine Reise von ungefähr 15.000 Kilometern ab der AITO Super Factory in Chongqing, ging der Ankunft bei der Paris Motor Show voraus. Diese Tour stellte die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit der AITO Modelle in einer komplexen und schwierigen Umgebung unter Beweis. Ab Werkstor bis zur Auto Show passierte der aus den Modellen AITO 9, AITO 7 und AITO 5 bestehende Konvoi in 38 Tagen 12 Städte. Die AITO intelligente Fahrassistenz übernahm dabei 8.800 Kilometer, was während der Tour vor Ermüdung schützte.

Als der intelligente Flagship SUV für alle Szenarien bewies der AITO 9 seine außergewöhnliche Leistungsstärke während der Tour. Er war mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert -extreme Straßenverhältnisse, starke Temperaturen und schwierige Terrains, von hohen Bergen bis zu Wüstenlandschaften. Die fortschrittliche Technologie und die umfassenden Sicherheitsfunktionen des AITO 9 wurden so auf eine harte Probe gestellt. Seit seiner Markteinführung gingen 140.000 Bestellungen für den AITO 9 ein und es wurden bereits 100.000 Fahrzeuge innerhalb von neun Monaten ausgeliefert. Damit liegt das Modell bei Automobilen über 60.000 EUR im chinesischen Luxusmarkt auf Rang drei.

Der AITO 7 wird als geräumiger Comfort SUV angeboten, der sich an die Bedürfnisse von Familien anpasst. Während der "Eurasian Tour with AITO" glänzte er durch viel Platz und Komfort mit seinen Null-Schwerkraft-Sitzen mit Massagefunktion, um Ermüdung während der Fahrt zu verringern. Gebaut aus Stahl mit Unterwasserniveau, bietet das Fahrzeug acht Airbags sowie eine Batterie mit einer Isolation aus fünf Schichten auf Luftfahrtniveau. Dies garantiert Sicherheit unter allen Bedingungen.

Der AITO 5 ist ein modischer mittelgroßer Sports SUV für die Stadt. Er zeichnet sich aus durch ein sportliches Design und eine scharfe Silhouette mit klaren Konturen. Das Chassis ist aus Aluminium, zur Ausstattung gehört vorn ein Doppel-Querlenker, hinten eine unabhängige Federung, was die Lenkung aufgrund des geringen Gewichts erleichtert. Der AITO beschleunigt innerhalb von 5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Während der Tour durch Osteuropa verschaffte das Fahrzeug dem Team großartige Momente hinter dem Steuer. Zu den intelligenten Funktionen gehört ein Fahrassistenzsystem, das automatisches Einparken, Remote-Parkassistenz und Hilfe beim Rückwärtsrichten bietet. Das bedeutet mehr Komfort und Sicherheit für den Fahrer.

Die außergewöhnliche Leistungsstärke der AITO Produkte ist bedingt durch die flexible AITO MF Platform, die ständig weiterentwickelt wird die einzige Plattform in der Branche, die in der Lage ist, die Optionen Super Range-extended Electric, Battery Electric und Ultra Hybrid zu unterstützen. Sie zeichnet sich durch vier Haupteigenschaften aus: Intelligente Sicherheit, vielfältiger Antrieb, verstellbarer Innenraum und führende Intelligenz. Mit einem beeindruckenden Wärmewirkungsgrad, von 45 und einer branchenführenden Umwandlungsrate von Kraftstoff in Elektrizität von 3,65 kWh/L gleicht die Super Range-Extender-Technologie automatisch NVM-optimierten elektrischen Strom für reibungsloses, ruhiges Fahren in der Stadt mit dem Wiederaufladen bei Langstreckenfahrten aus. Auch wird die Erzeugung von Strom an den Stil des Fahrers angeglichen, was Komfort und Effizienz optimal aufeinander abstimmt.

