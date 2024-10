Heilbronn (ots) -Wer den Führerschein macht, kommt an einem Erste-Hilfe-Kurs nicht vorbei - doch die wenigsten sehen sich im Anschluss dazu in der Lage, in einem Notfall die richtigen Schritte zu unternehmen. Damit diese Unsicherheit nicht zu einem zögerlichen Eingreifen am Unfallort führt und lebensrettende Maßnahmen verhindert, hat PRIMEROS Konzepte für Erste-Hilfe-Kurse entwickelt, die das notwendige Wissen nachhaltig vermitteln. Was die Kurse bei PRIMEROS von anderen unterscheidet und welche Erfahrungen die Teilnehmer mit ihnen gemacht haben, erfahren Sie hier.Viele Menschen überkommt ein ungutes Gefühl, wenn sie mit ihrem Fahrzeug eine Unfallstelle passieren. Glücklicherweise sehen sie sofort, dass die Rettungswagen bereits da sind und auch niemand ernsthaft verletzt zu sein scheint. Trotzdem stellen sie sich in dieser Situation beinahe zwangsläufig die Frage, was passiert wäre, wenn sie früher am Unfallort eingetroffen wären. Vielleicht haben sie noch vage Erinnerungen an ihren Erste-Hilfe-Kurs, die sich mit Begriffen wie stabile Seitenlage und Herzdruckmassage verbinden. Doch welche Maßnahmen sind im konkreten Fall anzuwenden und in welcher Reihenfolge sollten sie ausgeführt werden? "Jeder kann plötzlich in die Lage kommen, als Ersthelfer aktiv werden zu müssen - viele fühlen sich dann überfordert, weil sie fürchten, etwas falsch zu machen", sagt Jan Christof Lehr, Inhaber und Gründer von PRIMEROS. "Das Schlimmste ist allerdings, wenn sie die Angst so sehr lähmt, dass sie gar nichts tun - schließlich geht es eventuell darum, ein Leben zu retten. Es sollte zudem jeder wissen, dass er sich strafbar macht, wenn er keine Ersthilfe leistet.""Der Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein hat kein Verfallsdatum und muss niemals aufgefrischt werden", fügt der Experte hinzu. "Gerade deshalb kommt es darauf an, die Kurse so zu gestalten, dass sich die Inhalte wirklich einprägen und die Teilnehmer mit dem Gefühl nach Hause gehen, dass sie Fähigkeiten erlangt haben, die sie ihr Leben lang sicher anwenden können." Unter dieser Prämisse hat sich Jan Christof Lehr bereits 2003 dazu entschlossen, die Erste Hilfe auf eine solide Grundlage zu stellen, die sich auf aktives Mitmachen und Freude am Lernen stützt. PRIMEROS wendet sich mit seinen Kursen an Fahrschüler und Studenten, die einen Erste-Hilfe-Kurs nachweisen müssen, nimmt mit der Ausbildung von betrieblichen Ersthelfern und Brandschutzhelfern aber gleichzeitig Firmenkunden in den Blick. Mit Angeboten in mehr als 200 Städten in Deutschland ist das Unternehmen einer der großen Anbieter in seinem Bereich. Dabei verfügt es über alle Anerkennungen der Berufsgenossenschaft und ist überdies TÜV-zertifiziert. PRIMEROS gilt dabei als Vorreiter in Sachen Erste Hilfe und möchte dem Thema Lebensrettung mehr Gewicht verleihen.Was bei den Kursen von PRIMEROS anders läuft"Das große Problem mit der überwiegenden Zahl der angebotenen Erste-Hilfe-Kurse ist, dass sie darauf ausgerichtet sind, einfach abgehakt zu werden", erklärt Jan Christof Lehr. "Dementsprechend haben die Ausbilder wenig Interesse daran, die Teilnehmer für das Thema zu begeistern." Es handelt sich somit meist um reinen Frontalunterricht, der nur kurz unterbrochen wird, wenn es um die Herzdruckmassage geht. Die Teilnehmer sitzen sechs Stunden in einem Raum und sind am Ende froh, dass es endlich vorbei ist und sie ihren Schein bekommen. Auf diese Weise bleibt natürlich nichts vom Inhalt hängen, womit die Anforderungen an einen Erste-Hilfe-Kurs nur unzureichend erfüllt werden.Bei PRIMEROS stehen dagegen hochwertige Kurse im Mittelpunkt, bei denen sich die Teilnehmer wohlfühlen. Es geht um Motivation und aktives Mitmachen, damit jeder die gesamte Zeit über voll eingebunden ist. Graue Theorie und endlose Monologe gibt es also nicht, dafür sind die Ausbilder nicht nur fachlich auf dem neuesten Stand, sondern auch engagiert, wenn es darum geht, die Teilnehmer mit ihrer Begeisterung anzustecken. Langeweile soll während der neun Unterrichtseinheiten à 45 Minuten auf keinen Fall aufkommen, weshalb der Schwerpunkt auf dem praktischen Training liegt, an dem sich jeder beteiligen muss. Dabei geben sich die Ausbilder erst zufrieden, wenn auch die Teilnehmer selbst von ihren neuen Fähigkeiten und Kompetenzen überzeugt sind. "Wir wollen, dass unsere Kurse in erster Linie Spaß machen, doch das hat natürlich einen didaktischen Hintergrund", betont Jan Christof Lehr. "Es geht uns darum, den Stoff auf eine Weise zu vermitteln, die nachhaltige Wirkung entfaltet, damit das Wissen im Ernstfall auch wirklich angewendet werden kann."Damit von Anfang an alles reibungslos läuft, steht bei PRIMEROS der Service im Vordergrund. Das beginnt mit der Online-Anmeldung, bei der jeder seinen Erste-Hilfe-Kurs frei wählen kann - Termine gibt es sowohl am Wochenende als auch in der Woche. Der eigentliche Zeitaufwand ist dann minimal, weil die Kursdauer grundsätzlich auf einen Tag angelegt ist. Dabei können die Teilnehmer neben dem Unterricht praktischerweise noch einige Dinge erledigen, die für den Führerscheinantrag zwingend erforderlich sind: Das reicht von Passbildern bis zum Sehtest - für beides ist während der Pausen ausreichend Zeit. Die Möglichkeit eines Sehtests bei PRIMEROS hat im Übrigen einen guten Grund: Es handelt sich um eines von Jan Christof Lehrs Spezialgebieten, zu dem er sogar ein Buch mit dem Titel "Sehtest beim Führerschein" geschrieben hat.Exzellente Trainerausbildung: Fokus auf Fachwissen und pädagogische FähigkeitenWenn das Konzept von PRIMEROS darauf angelegt ist, der Ersten Hilfe neue Impulse zu geben, dann braucht es dafür natürlich auch die richtigen Trainer. Diese werden bei PRIMEROS bereits seit vielen Jahren im eigenen Haus ausgebildet: Verantwortlich für diese Ausbildung ist Franz-Peter Mosa, der 2010 zum Unternehmen stieß. Als Ausbildungsleiter kümmert er sich um die Schulungen und Fortbildungen der Trainer, wobei es sich nicht allein um die fachliche Qualifikation dreht. "Das Fachwissen ist natürlich die Grundlage für einen guten Ausbilder, doch wir wollen noch einen Schritt weitergehen", erläutert er. "Ein exzellenter Unterricht benötigt pädagogische Fähigkeiten und die vermitteln wir, um Kurse zu ermöglichen, die zu einem echten Erlebnis für die Teilnehmer werden."Erste Hilfe im Betrieb: Ausbildung von betrieblichen Ersthelfern für Sicherheit und ComplianceNeben Privatpersonen wendet sich PRIMEROS auch an Unternehmen, die Mitarbeiter zu betrieblichen Ersthelfern ausbilden lassen möchten. Ein betrieblicher Ersthelfer muss dazu fähig sein, im Notfall Erste Hilfe zu leisten, bis professionelle Kräfte eintreffen. Wie viele von ihnen in einem Betrieb benötigt werden, richtet sich nach der Größe und dem Gefährdungspotenzial. In der Regel sind es aber mindestens drei, damit auch Urlaub und Krankheitsfälle abgedeckt sind. PRIMEROS hat die Zulassung für ihre Ausbildung seit 2005 und macht es den Unternehmen leicht, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Die Trainer gehen auf Wunsch in den Betrieb, und die Verantwortlichen werden automatisch daran erinnert, wenn nach zwei Jahren eine Auffrischung der Kenntnisse erforderlich ist. Für die Unternehmen ist das Ganze noch nicht einmal mit Kosten verbunden, denn die übernimmt die Berufsgenossenschaft.Hohe Teilnehmerzahl und positive Resonanz: PRIMEROS überzeugt mit engagierter Erste-Hilfe-AusbildungDass das Angebot von PRIMEROS gern angenommen wird, wird nicht nur durch die hohe Teilnehmerzahl, sondern auch durch die positive Resonanz der Kursteilnehmer unterstrichen: Besonders hervorgehoben wird dabei immer wieder die positive und offene Art der Ausbilder, die für eine entspannte Wissensaufnahme sorgen. Auch die Aufforderung zur aktiven Teilnahme am Unterricht wird positiv hervorgehoben. Viele Kursteilnehmer berichten außerdem, dass sie durch den Kurs endlich die Sicherheit gewonnen haben, die ihnen ein besonnenes Handeln im Notfall ermöglichen wird. "Wir freuen uns sehr über den Zuspruch, den wir von den Teilnehmern erhalten, weil in unseren Kursen eine Menge konzeptioneller Arbeit steckt", kommentiert Jan Christof Lehr. "Wenn jemand nur einmal im Leben einen Erste-Hilfe-Kurs besucht, dann kommt es darauf an, dass er besonders gut ist. Genau das wollen wir gewährleisten und unsere Teilnehmer so in die Lage versetzen, auch in Notsituationen einen kühlen Kopf zu bewahren."Sie suchen nach einem Erste-Hilfe-Kurs, der Ihnen Sicherheit gibt und gleichzeitig aktives Mitmachen erlaubt? Dann melden Sie sich jetzt bei PRIMEROS (https://www.primeros.de/) und buchen Sie Ihren Wunschtermin!Pressekontakt:PRIMEROS Qualification GmbHGeschäftsführer: Sevim BayrakGründer: Dr. Jan Christof LehrE-Mail: info@primeros.deWebsite: https://www.primeros.de/Original-Content von: PRIMEROS Qualification GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177001/5888082