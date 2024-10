Die APONTIS PHARMA AG steht vor einer bedeutenden Veränderung. Das Unternehmen hat eine Investorenvereinbarung mit Zentiva unterzeichnet, die den Weg für ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot ebnet. Zentiva beabsichtigt, allen Aktionären von APONTIS PHARMA 10,00 Euro je Aktie in bar zu bieten. Dies entspricht einer Prämie von 52,9% gegenüber dem letzten Schlusskurs und bewertet das Unternehmen mit insgesamt 85 Millionen Euro. Die Führungsgremien von APONTIS PHARMA begrüßen und unterstützen das Angebot vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlagen.

Strategische Partnerschaft für Wachstum

Durch die Übernahme soll APONTIS PHARMA von Zentivas europäischer Präsenz, Forschungs- und Produktionskapazitäten sowie finanzieller Stärke profitieren. Die Wachstumsstrategie von APONTIS PHARMA, insbesondere im Bereich der Single Pill-Kombinationen, soll fortgeführt und ausgebaut werden. Der Firmensitz in Monheim am Rhein soll beibehalten werden. Zentiva hat bereits eine Beteiligung von etwa 37,5% der APONTIS PHARMA-Aktien gesichert und strebt eine Mindestannahmeschwelle von 65% an.

