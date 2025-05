Aktien Wochenrückblick - diese Woche feierten die Märkte, als ob die Zollfrage schon gelöst wäre. Ob aus dem Zollmoratorium mit China, was immer noch bis zu 60% Zoll für einzelne chinesische Exporte bedeutet, ein Deal wird, wie man sich mit Melonis Europa einigt. Noch viele offene Flanken, die die Partystimmung an den Börsen beenden könnten. Auch wenn Trump gerade auf seiner "Verkaufsreise" rekordmässig die Auftragsbücher der amerikanischen Industrie füllt - im dreistelligen Milliardenbereich sammelt er Aufträge. Made in America, make America great again - der Dealmaker macht das am besten, wofür ...

