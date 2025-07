Nach Darstellung von SMC-Research hat NAGA im letzten Jahr nach einer großen Fusion die Strukturen optimiert und die Marge verbessert. Die Zahlen aus dem aktuellen Jahr belegen nun eine anziehende Erlösdynamik. SMC-Analyst Holger Steffen sieht daher hohes Potenzial und bekräftigt die Kaufempfehlung.

NAGA habe im letzten Jahr eine große Fusion vollzogen. Anschließend seien die Strukturen optimiert und die Leistungspalette bereinigt worden, was sich bereits positiv in den Jahreszahlen für 2024 ausgewirkt habe. Obwohl die Erlöse durch die Aufgabe unrentabler Aktivtäten deutlich rückläufig gewesen seien, habe die EBITDA-Marge von 11,5 Prozent (proforma in 2023) auf 14,3 Prozent verbessert werden können. Darüber hinaus sei der Free-Cashflow ins Plus gedreht.

Im ersten Quartal dieses Jahres sei auch umsatzseitig die Rückkehr auf den Wachstumspfad gefolgt. Zudem signalisieren die ersten KPIs für Q2 eine anziehende Dynamik. Das untermauere die ehrgeizigen Ziele des Managements, das den Umsatz in diesem Jahr um 19 Prozent auf 74 Mio. Euro steigern und die EBITDA-Marge von 13 auf 17 Prozent verbessern wolle.

Weitere Innovationen - unter anderem die Zusammenführung der beiden wichtigsten Plattformen in einer Super-App sowie KI-gestützter Handel -, eine forcierte internationale Expansion und zusätzliche Optimierungsmaßnahmen sollen laut den Analysten 2026 für einen weiteren Schub auf einen Umsatz von 97,8 Mio. Euro und eine EBITDA-Marge von 28 Prozent sorgen.

Die Analysten sehen insgesamt gute Erfolgschancen für NAGA. Obwohl sie im Rahmen einer vorsichtigen Vorgehensweise noch mit zum Teil deutlichen Sicherheitsabschlägen gegenüber den Planzahlen des Managements arbeiten, signalisiere ihr Bewertungsmodell einen fairen Wert von 1,70 Euro und damit ein großes Potenzial für die NAGA-Aktie. Auf dieser Grundlage bestätigen sie das Votum "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 01.07.2025 um 8:38 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 01.07.2025 um 7:00 Uhr fertiggestellt und am 01.07.2025 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/07/2025-07-01-SMC-Update-NAGA_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.