Noch in dieser Woche legt Rheinmetall neue Quartalszahlen vor. Die Erwartungen sind hoch, könnten aber enttäuscht werden. Experten sind für die Aktie dennoch optimistisch. Schon am Donnerstag wird Rheinmetall seine neuen Quartalszahlen enthüllen. Und die Erwartungen dürften hoch sein. Die Rüstungsaktie gehört auch im Jahr 2025 zu den absoluten Spitzenwerten im DAX und der Superzyklus in der Verteidigung sollte dem Papier eigentlich noch länger Auftrieb ...

