Frankfurt (www.fondscheck.de) - Zu Beginn der Quartalsberichterstattung in den USA überwiegt bei den Anlegerinnen und Anlegern im ETF-Handel der Optimismus, so die Deutsche Börse AG."Bei gut behaupteten Aktienmärkten hatten wir bei leicht rückläufigen Umsätzen ca. 70 Prozent mehr Käufe als Verkäufe", bilanziere Holger Heinrich von der Baader Bank. Frank Mohr von der Société Générale spreche von einer "recht guten Woche" und ebenfalls von einem Kaufüberhang. "Der fällt aber nicht mehr ganz so stark aus wie im Durchschnitt der vergangenen Monate". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...