Leipzig (ots) -Das Handwerk ist Kern und wesentlicher Teil des Mittelstandes in Deutschland. Als große Wirtschafts- und Gesellschaftsgruppe nimmt es maßgeblichen Einfluss auf das öffentliche Leben. Um das Handwerk als Motor für Entwicklung, Wachstum und Wohlstand in all seinem Facettenreichtum zu stärken, stellt der MDR in seinen Programmen erneut für eine Woche - vom 21. bis 27. Oktober - das Handwerk in den Fokus.Ein Überblick über einige ausgewählte Beiträge:Die Handwerkswoche startet am 21. Oktober mit ausgewählten Folgen der SWR-Reihe "Handwerkskunst". Werktags (Mo - Fr) wird ab 15.15 Uhr im MDR-Fernsehen zu sehen sein, was das Handwerk alles zu bieten hat - vom Sessel aufpolstern über Brot backen bis zur Herstellung natürlicher Arzneimittel.MDR SACHSEN, MDR SACHSEN-ANHALT und MDR THÜRINGEN setzen im Rahmen der Handwerkswoche ebenfalls Themenschwerpunkte in ihren Angeboten. So fokussiert sich bspw. der "MDR SACHSENSPIEGEL" auf Azubis und die Frage, wie junge Leute fürs Handwerk begeistert werden können. Vorgestellt werden Berufe wie Mechatroniker und Zimmermann. Und eine Chemnitzer Oberschule, die Handwerkernachwuchs besonders fördert. Außerdem geht es darum, wie High Tech im Handwerk eingesetzt wird. MDR SACHSEN - Das Sachsenradio nutzt das Talk-Format "Dienstags direkt" am 22. Oktober ab 20 Uhr für die Handwerkswoche. Bei MDR THÜRINGEN - Das Radio wird Moderator Marko Ramm bei mehreren Handwerksbetrieben im Land unterwegs sein, jeweils etwa einen halben Tag mit anpacken und Fragen stellen zu Themen wie Betriebsnachfolge, "Mädchen" in "Jungs"-Berufen oder wie viel Aufwand oder auch Ärger gibt's mit der Bürokratie? Bei MDR SACHSEN-ANHALT steht dann am Wochenende alles im Zeichen des Handwerks.Auch "MDR UM 4" beteiligt sich und stellt Traditionsberufe und Handwerker aus dem Sendegebiet vor: eine Dachdecker-Familie aus Stendal, einen Scherenschleifer aus Neustadt/Ostsachsen, eine junge Goldschmiedemeisterin aus Weißenfels, eine Tischlerei in 5. Generation aus Genthin und einen Hutmacher aus Altenburg.In der MDR-Talkshow "Riverboat" wird am 25. Oktober, 22 Uhr, die junge Schornsteinfegermeisterin Swantje Meier zu Gast sein.MDR JUMP stellt nicht nur Handwerksberufe vor, sondern sorgt für einen Perspektivwechsel: Moderatorin Nora Sanne tauscht den Job und schnuppert selbst ins Gewerk: Einen Tag besucht sie beispielsweise einen Zimmermann oder eine Floristin in deren Werkstatt, fasst tatkräftig mit zu und berichtet von ihrem "neuen" Job. Am Folgetag bereiten die Handwerker jeweils gemeinsam mit Nora und ihrem Kollegen Timo Close die Sendung "MDR JUMP Feierabendcountdown" vor und gehen live auf Sendung.MDR AKTUELL - Das Nachrichtenradio sucht Antworten auf die Frage: "Wird der Handwerker unbezahlbar?" und thematisiert, wie sich Handwerkerpreise entwickelt haben.Am22. Oktober, 20.15 Uhr, geht es in der "Umschau" im MDR-Fernsehen um Nachwuchsausbildung in alten und seltenen Handwerksberufen wie zum Beispiel Böttcher, Sattler, Modisten oder Orgelbauer. Die "Umschau" trifft drei junge Menschen, die sich für eine Ausbildung in einem solchen Beruf entschieden haben und schaut, wie sich die Situation dieser Handwerkszweige in den letzten Jahren verändert hat und wie ihre Zukunft aussieht.