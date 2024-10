Die klinischen Forschungs-, Test- und Beratungsdienste von NAMSA werden dazu beitragen, die behördliche Zulassung des Medizinprodukteportfolios von TERUMO auf globaler Ebene zu beschleunigen.

NAMSA, ein weltweit führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO) für Medizintechnik, das umfassende Dienstleistungen für den Marktzugang anbietet, und TERUMO, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Medizintechnik, gaben bekannt, dass sie eine strategische Outsourcing-Partnerschaft eingegangen sind, um die behördliche Zulassung und Vermarktung des Produktportfolios von Terumo zu beschleunigen.

Terumo hat seinen Sitz in Tokio und ist weltweit tätig. Das Unternehmen bietet innovative medizinische Lösungen in mehr als 160 Ländern und Regionen an. Das umfangreiche Geschäftsportfolio reicht von vaskulären Interventionen und kardiochirurgischen Lösungen über Bluttransfusionen und Zelltherapie-Technologie bis hin zu medizinischen Produkten, die für die tägliche klinische Praxis unerlässlich sind, wie Transfusionssysteme, Diabetesversorgung und Peritonealdialyse-Behandlungen.

"Wir freuen uns, das Wachstum von Terumo durch diese strategische Outsourcing-Partnerschaft zu fördern", erklärte John Amat, Chief Commercial Officer von NAMSA. "Im Rahmen dieser Partnerschaft haben wir Terumo neben unseren qualifizierten und talentierten Teams aus klinischen und behördlichen Medizinproduktexperten auch sofortigen Zugang zu klinischen Experten für den Beginn von Studien und Kapazitäten gewährt. Gemeinsam werden wir die Einführung lebensverbessernder Geräte beschleunigen."

Die globale MedTech-Branche sieht sich mit sich ändernden regulatorischen Anforderungen und steigenden Anforderungen an die klinische Evidenz konfrontiert. Strengere Anforderungen können die Entwicklungszeit verlängern, die Kosten erhöhen und die Markteinführung verlangsamen. Die strategische Outsourcing-Lösung und das umfassende Angebot an internen Dienstleistungen (klinisch, präklinisch, Tests, behördlich) von NAMSA ermöglichen es MedTech-Innovatoren, Risiken proaktiv zu minimieren, Kapital zu erhalten und mehr Wert für die Stakeholder zu schaffen. Dies führt zu einer beschleunigten Vermarktung und zu Produkten, die für Patienten, die sie am dringendsten benötigen, leichter verfügbar sind.

Toshihiko Osada, Group Senior Managing Executive Officer der Terumo Corporation, kommentierte: "Wir sind fest davon überzeugt, dass die Einrichtung einer globalen strategischen Partnerschaft mit der NAMSA es uns ermöglichen wird, ein nahtloses, umfassendes Entwicklungsprogramm zu realisieren, das von Machbarkeitsstudien bis hin zu Produkteinführungen auf globaler Ebene reicht. Diese Partnerschaft ist ein entscheidender Schritt, um Ärzten und Patienten weltweit modernste Technologie und Innovation zur Verfügung zu stellen, und wir freuen uns auf die vor uns liegende Reise."

ÜBER NAMSA

Die NAMSA unterstützt seit 1967 Sponsoren von Medizinprodukten bei der Verbesserung der Gesundheitsversorgung und ist die weltweit führende MedTech-Auftragsforschungsorganisation (CRO), die umfassende Dienstleistungen anbietet. Angetrieben von seiner globalen regulatorischen Expertise und seinem fundierten therapeutischen Wissen hat sich NAMSA der Beschleunigung der Produktentwicklung von Medizinprodukten verschrieben und bietet nur die bewährtesten Lösungen an, um die Produkte seiner Kunden effizient und kostengünstig durch den Produktentwicklungszyklus zu bringen. Von der präklinischen und klinischen Forschung bis hin zur Prüfung von Medizinprodukten und der Einhaltung von Vorschriften ist NAMSA der führende und vertrauenswürdige Partner der Branche für erfolgreiche Entwicklungs- und Vermarktungsergebnisse. Web: namsa.com

ÜBER TERUMO

Terumo (TSE: 4543) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Medizintechnik und engagiert sich seit mehr als 100 Jahren für "einen Beitrag zur Gesellschaft durch Gesundheitsfürsorge". Terumo hat seinen Sitz in Tokio und beschäftigt weltweit mehr als 30.000 Mitarbeiter, die in mehr als 160 Ländern und Regionen innovative medizinische Lösungen anbieten. Das Unternehmen begann als japanischer Thermometerhersteller und unterstützt seither das Gesundheitswesen. Heute umfasst das umfangreiche Geschäftsportfolio des Unternehmens vaskuläre Interventionen und kardiochirurgische Lösungen, Bluttransfusionen und Zelltherapie-Technologie sowie medizinische Produkte, die für die tägliche klinische Praxis unerlässlich sind, wie Transfusionssysteme, Diabetesversorgung und Peritonealdialyse-Behandlungen. Terumo wird sich weiterhin bemühen, für Patienten, Mediziner und die Gesellschaft insgesamt von Nutzen zu sein.

