Die Mercedes-Benz Group-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen spürbaren Rückgang. Im XETRA-Handel fiel der Kurs um 1,5 Prozent auf 56,41 EUR, wobei das Tagestief bei 56,38 EUR lag. Trotz des aktuellen Abwärtstrends sehen Analysten weiterhin Potenzial in dem Stuttgarter Automobilhersteller. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 74,70 EUR geschätzt, was einem erheblichen Aufwärtspotenzial entspricht. Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 4,63 EUR pro Aktie, wenngleich dies einen Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 5,30 EUR darstellt.

Elektromobilität als Wachstumstreiber

Inmitten der Herausforderungen am Aktienmarkt setzt Mercedes-Benz verstärkt auf die Elektromobilität. Ein bemerkenswerter Auftrag des niederländischen Logistikdienstleisters Simon Loos über 75 Mercedes-Benz eActros 600 E-Lkw unterstreicht diese Strategie. Die Auslieferung soll im ersten Quartal 2025 beginnen und wird die E-Flotte des Unternehmens mehr als verdoppeln. Dieser Großauftrag könnte als positives Signal für die Zukunftsfähigkeit des Konzerns gewertet werden und möglicherweise den Aktienkurs mittelfristig beeinflussen.

