Die Heidelberg Materials Aktie verzeichnete am Mittwoch einen leichten Rückgang im XETRA-Handel. Der Kurs sank um 0,8 Prozent auf 97,70 EUR, nachdem er bei 98,50 EUR in den Handelstag gestartet war. Trotz des aktuellen Rückgangs bleibt das Papier in der Nähe seines 52-Wochen-Hochs von 103,60 EUR, das am 13. Mai 2024 erreicht wurde. Analysten sehen weiterhin Potenzial für die Aktie und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 116,59 EUR.

Dividendenerwartungen und Gewinnprognosen

Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer Dividendenausschüttung von 3,25 EUR je Aktie, was eine Steigerung gegenüber den 3,00 EUR des Vorjahres darstellt. Zudem wird für 2024 ein Gewinn je Aktie von 11,20 EUR erwartet. Diese positiven Prognosen unterstreichen das Vertrauen der Analysten in die zukünftige Performance des Unternehmens, trotz der aktuellen Kursschwankungen.

Heidelberg Materials Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...