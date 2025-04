Nach den starken Kursverlusten an der Wall Street am Vorabend überraschen die DAX-Aktien am Gründonnerstag mit überwiegend grünen Vorzeichen. Die Entwicklung ist umso bemerkenswerter, da am Nachmittag die nächste Sitzung inklusive Entscheidung der Europäischen Zentralbank ansteht. Auf Unternehmensseite lohnt ein Blick bei Beiersdorf, Commerzbank, Evotec, Heidelberg Materials, Hypoport, Infineon, Siemens, Siemens Energy und Zalando.

