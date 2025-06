BEIERSDORF

hier

So sieht es Warburg in einem aktuellen Research mit Ziel 180 €. Der Titel hängt gegen den DAX seit Jahresbeginn um satte 28 % zurück. Der Grund: Das Geschäft im Bereich Consumer leidet unter einer schwachen Nachfrage im Massenmarkt, insbesondere in China, wo das Unternehmen sein Portfolio bereinigt hat. Für Q2 erwarten die Analysten daher nur ein verhaltenes organisches Wachstum von + 2,5?%, mit einem EBIT von 70 Mio.?€ (- 6?% ggü. Vorjahr). Wo liegt dann der Ansatz zur Trendwende? Der wichtigste Hebel ist der Produktzyklus. Im Q3 kommt die neue Nivea-Anti-Aging-Linie "Epicelline", ab 2026 folgt ein Innovationsschub mit Thiamidol in China (Pigmentflecken) sowie einer neuen Akne-Lösung. Zudem normalisieren sich Vergleichswerte (Basis-Effekt) und Lieferketten. Cashbereinigt liegt das KGV für 2026 nur noch bei 17,2.