Anleger der Commerzbank können sich nicht nur in diesem Jahr über ein dickes Kursplus freuen. Auch in den vergangenen Jahren outperformte die Finanzaktie den breiten Markt. Anleger sollten nun auf eine Kennzahl besonders achten.Im letzten Jahr erzielten Aktionäre der Commerzbank ein sattes Kursplus von 44,5 Prozent. Das war mehr als doppelt so viel wie der Branchenindex Euro-Stoxx-Banks im Mittel (20,8 Prozent) einfuhr. Auf Platz eins landete damals die Banca Monte dei Paschi di Siena mit 115 Prozent.Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...