Die meistgehandelten Produkte: ASML mit ernüchterndem Auftragseingang!

Am Aktienmarkt sind die Anleger heute etwas vorsichtiger. Der DAX® startete mit leichten Verlusten und spiegelt damit eine etwas bedrückte Stimmung wieder, die Gestern, am späten Nachmittag schon zu bemerken war. Grund dafür waren vor allem die Quartalszahlen von ASML. Der Chiphersteller meldete einen entäuschenden Auftragseingang. Im Blickpunkt der Anleger stehen heute vor allem Call-Optionsscheine auf Fiserv.

Der Finanztechnologie-Riese bietet Zahlungsverkehrs-Dienstleistungen und Software für Banken und die Finanz- und Retailbranche an. Die Aktie konnte über sieben Prozent im Vergleich zum Vormonat zulegen, was das wachsende Vertrauen der Anleger in diesen Titel wiederspiegelt. Auch Analysten bekräftigen ihre Kaufempfehlungen für Fiserv und sind optimistisch gestimmt.

Darüberhinaus sind heute auch Optionsscheine auf ASML gefragt. Die Bestellungen des Chipherstellers sind im dritten Quartal um mehr als die Hälfte im Vergleich zum Vorquartal eingebrochen. Aufgrund dieses Einbruchs wurden auch die Kurse anderer Chipwerte nach unten gedrückt. Das Unternehmen senkte seine Ziele für den kommenden Umsatz und die Bruttomarge und liegt nun unter den von den Analysten erwarteten. Auch Hebelprodukte auf Meta gehören heute zu den meistgehandelten Produkten. Die Aktie zeigt sich stabil und trotz leichten Kursschwankungen bleibt die Gesamtstimmung positiv. Doch der Tech-Riese ist von rechtlichen Herausforderungen konfrontiert. Ihm wird vorgeworfen, dass er zur Social-Media-Sucht bei Jugendlichen beiträgt. Dies könnte längerfristig Auswirkungen auf die Geschäftsstrategie haben.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Alibaba Group Holding Ltd. Put HD990J 3,50 101,845 USD 140,05 USD 2,69 Open End DAX® Call HD8EN3 2,89 19451,84 Punkte 19186,68 Punkte 64,96 Open End DAX® Call HD8R3R 9,12 19451,84 Punkte 18553,29 Punkte 21,09 Open End NVIDIA Corp. Call HD3C12 3,35 132,27 USD 95,76 USD 3,63 Open End DAX® Call HD8EN1 3,09 19451,84 Punkte 19166,67 Punkte 59,97 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.10.2024; 10:32 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD14G8 2,60 19450,50 Punkte 20000,00 Punkte 74,07 17.12.2024 Meta Platforms Inc. Call HD5QWT 11,93 586,415 USD 500,00 USD 4,53 18.06.2025 ASML Holding N.V. Call HD8T3S 0,92 634,00 EUR 980,00 EUR 69,42 18.06.2025 Fiserv Inc. Call HD6LC1 2,53 194,02 USD 180,00 USD 11,34 18.06.2025 DAX® Put HD8FKM 1,14 19450,73 Punkte 19400,00 Punkte 176,72 22.10.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.10.2024; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Short HC73RJ 0,45 19431,00 Punkte 21435,18 Punkte -10 Open End Continental AG Long HD07RF 1,87 59,02 EUR 48,94 EUR 6 Open End NVIDIA Corp. Long HD7Z3U 2,37 132,08 USD 118,47 USD 10 Open End DAX® Long HD6SGG 11,65 19430,00 Punkte 15591,99 Punkte 5 Open End DAX® Long HC3TKM 9,53 19430,00 Punkte 17540,78 Punkte 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.10.2024; 10:52 Uhr;

