Die MultiBank Group, der weltweit größte und am stärksten regulierte Finanzderivate-Broker mit Hauptsitz in Dubai, wurde auf der Forex Expo Dubai 2024 mit dem renommierten Preis "Bester institutioneller Liquiditätsanbieter für Devisen" ausgezeichnet.

Als größte Handelsveranstaltung in Dubai bringt die Forex Expo Dubai Branchenführer, Händler und Finanzexperten aus der ganzen Welt zusammen, was diese Auszeichnung zu einem bedeutenden Meilenstein für die Gruppe macht. Diese Auszeichnung spiegelt das unerschütterliche Engagement der MultiBank Group für Exzellenz und ihren Einsatz für die Festlegung höchster Devisenstandards wider.

Die Forex Expo Dubai dient als wichtige Plattform für Networking und Wissensaustausch auf den Finanzmärkten, empfängt Tausende von Teilnehmern und bietet Einblicke in die neuesten Innovationen im Handel.

Naser Taher, Gründer und Vorsitzender der MultiBank Group, sagte: "Wir sind stolz darauf, auf der Forex Expo Dubai 2024 die Auszeichnung ‚Bester institutioneller Liquiditätsanbieter für Devisen' zu erhalten. Diese Auszeichnung ist ein Beweis für unser unerschütterliches Engagement, unseren Kunden erstklassige Liquiditätslösungen anzubieten und gleichzeitig die Grenzen der Innovation in der Finanzhandelsbranche kontinuierlich zu erweitern. Bei der MultiBank Group bleiben wir unserem Engagement treu, ein außergewöhnliches Handelserlebnis zu bieten, das durch einen soliden Regulierungsrahmen und modernste Technologie untermauert wird."

Die MultiBank Group, die 2005 in Kalifornien, USA, gegründet wurde, betreut über 1 Million Kunden in 100 Ländern und verzeichnet ein tägliches Handelsvolumen von über 15,6 Milliarden US-Dollar. Die Gruppe ist für ihre innovativen Handelslösungen, ihre solide Einhaltung von Vorschriften und ihren hervorragenden Kundenservice bekannt und bietet eine Reihe von Maklerdienstleistungen und Vermögensverwaltungslösungen an. Sie wird auf fünf Kontinenten von mehr als 15 der renommiertesten Finanzbehörden weltweit reguliert.

Diese jüngste Auszeichnung auf der Forex Expo Dubai 2024 ergänzt das beeindruckende Portfolio an Auszeichnungen der MultiBank Group und würdigt ihre Handelskompetenz und die Einhaltung von Vorschriften auf der ganzen Welt.

ÜBER DIE MULTIBANK GROUP

