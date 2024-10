Die Covestro AG verzeichnet eine bedeutende Veränderung in ihrer Aktionärsstruktur. Barclays PLC hat seinen Anteil an dem Leverkusener Unternehmen auf 5,05% erhöht, wie aus einer kürzlich veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung hervorgeht. Der britische Finanzkonzern kontrolliert nun 3,13% der Stimmrechte direkt und weitere 1,92% über Finanzinstrumente. Diese Entwicklung könnte das Interesse von Investoren an der Covestro-Aktie neu entfachen.

Aktie zeigt sich stabil trotz Herausforderungen

Trotz eines herausfordernden Marktumfelds zeigt sich die Covestro-Aktie relativ stabil. Mit einem aktuellen Kurs von 58,40 EUR liegt sie nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 58,50 EUR. Allerdings verzeichnete das Unternehmen im zweiten Quartal einen Verlust von 0,38 EUR je Aktie, was auf die anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheiten zurückzuführen ist. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Verlust, bleiben aber mit einem durchschnittlichen Kursziel von 59,67 EUR optimistisch für die langfristige Entwicklung.

