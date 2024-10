Wien (www.fondscheck.de) - Die Zahl der Asset Manager, die ihre Produktpalette um aktive ETFs erweitern, wächst stetig, so die Experten von "FONDS professionell".Neu in der Runde dieser Gesellschaften sei Robeco. Die Niederländer hätten nun erstmals in Europa vier solcher ETFs an der Börse notiert.Robeco habe erstmals aktive börsengehandelte Fonds (Exchange-Traded Funds, ETFs) in Europa aufgelegt. Die ersten vier seien seit Dienstag (15.10.) an der Frankfurter Börse notiert, weitere Notierungen, auch an der Londoner Börse, seien für die kommenden Monate geplant. Das teile der niederländische Asset Manager mit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...