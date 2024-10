Mainz (ots) -ZDFneo Änderungsmitteilung_____________________________________________________________________Woche 46/24Sonntag, 10.11.Bitte Programmänderungen beachten:1.10 Mord in der Lagune(El Lodo)Ricardo Gracia Raúl ArévaloClaudia Gracia Paz VegaJulia Gracia Daniela CasasEusebio Joaquín ClimentBernardo Toni MisóRosana Susana MerinoFrancisca Romero Susi SánchezTomás Roberto ÁlamoPolizeichef Juan GeaRegie: Iñaki Sánchez ArrietaSpanien 20212.35 Kiss the Cook - So schmeckt das Leben!(Chef)4.20 neoriginalElviraSunDänisch-deutsche Thrillerserie(vom 24.11.2023)5.00 neoriginalElviraSpecial CleaningDänisch-deutsche Thrillerserie(vom 24.11.2023)5.35 The Rookie-6.20 Damals und Heute(vom 16.11.2020)John Nolan Nathan FillionAngela Lopez Alyssa DiazSergeant Wade Grey Richard T. JonesJackson West Titus Makin Jr.Lucy Chen Melissa O'NeilTim Bradford Eric WinterNyla Harper Mekia CoxBuch: Alexi HawleyRegie: Michael GoiUSA 2019("Der Nebelmann" entfällt).Montag, 11.11.Bitte Programmänderungen beachten:6.20 MAITHINK X - Die ShowAlternativmedizin - Mehr als der PlaceboeffektMit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim(vom 22.9.2024)Deutschland 2024("MAITHINK X - Clip" entfällt; ab 6.20 Uhr Programm wie ausgedruckt).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5888230