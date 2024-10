Brixton Metals erbohrt bis zu 44,43 Gramm Gold pro Tonne!

Anzeige / Werbung Das Goldziel Trapper liefert erneut. Brixton Metals meldet breite Goldvererzungsabschnitte mit teilweise sehr hohen Goldgehalten. Perfektes Timing! Während der Goldpreis sich aktuell an einem neuen Allzeithoch versucht, meldet die kanadische Explorationsgesellschaft Brixton Metals (TSXV BBB / WKN A114WV) von ihrem Goldziel Trapper mächtige Abschnitte hochgradiger Goldvererzung - und zwar in nur geringer Tiefe unter der Oberfläche! Trapper ist Teil von Brixtons riesigem Kupfer- und Goldprojekt Thorn in British Columbia, das man in Kooperation mit Großaktionäre BHP erbohrt und Brixton hatte dort schon in der Vergangenheit hochgradige Goldvererzung über lange Bohrabschnitte nachgewiesen. Das gelang jetzt auch in der Bohrkampagne mit Loch THN24-304, das 82 Meter mit 1,27 g/t Gold,

49 Meter mit 2,02 g/t Gold,

27 Meter mit 3,49 g/t Gold,

8 Meter mit 11,37 g/t Gold und

2 Meter mit 44,43 g/t Gold aufwies! Und all dies als Teil eines mächtigeren Mineralisierungsabschnitts von insgesamt 227,5 Metern mit 0,50 g/t Gold ab nur 40 Metern Tiefe. Das Edelmetall tritt dabei als natives Gold auf und ist mit unedlen Metallen wie Bleiglanz, Sphalerit, Chalkopyrit, Quarzkarbonat und Pyrit assoziiert.





Quelle: Brixton Metals Zahlreiche Bohrziele zur Erweiterung des Goldziels Trapper Christina Anstey, Vice President of Exploration bei Brixton, freut sich verständlicherweise über die Entdeckung diese hochgradigen Golderzabschnitte innerhalb des innerhalb des breiten Bereichs der Goldmineralisierung auf Trapper. Erst vor Kurzem hatte das Unternehmen mehrere Abschnitte mit Goldvererzung über lange Abschnitte - bis zu 254 Meter - gemeldet. (Wir berichteten https://goldinvest.de/brixton-metals-meldet-goldabschnitte-von-bis-zu-254-metern/) Wie Frau Anstey weiter erklärt, stellt das Goldziel Trapper stellt eine 600 Meter breite Zone innerhalb einer breiteren geochemischen Goldanomalie von 4 Kilometern an der Oberfläche dar. Sie betont weiter, dass der Goldmineralisierungshorizont, der mit den Bohrungen identifiziert wurde, gut mit der magnetischen vertikalen Gradientenreaktion korreliert, was in Kombination mit den geochemischen Anomalien an der Oberfläche zahlreiche zukünftige Bohrziele zur potenziellen Erweiterung des Umfangs der Goldvererzung auf Trapper liefere. Brixton hat dieses Jahr elf Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.745,60 Metern auf Trapper durchgeführt, wobei auf vierte, heute davon gemeldete Bohrloch 331,60 Meter entfallen. Ziel des Bohrprogramms ist es, das Ausmaß und die Kontinuität des Hauptmineralisierungskorridors entlang der Verwerfungszone Lawless zu untersuchen. Bislang ist Brixton damit offensichtlich sehr erfolgreich. Wir sind gespannt auf die restlichen Bohrergebnisse von Trapper! Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)! Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG i (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Brixton Metals halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Brixton Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Enthaltene Werte: AU000000BHP4,XD0002747026,CA11120Q3026

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )