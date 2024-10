Chinas Weltmarktführer im Solarglas: Eine attraktive Investmentmöglichkeit In einem aktuellen Video stellt Philip Haas eine besonders interessante Aktie vor, die für value-basierte Investoren nahezu alle attraktiven Eigenschaften aufweist. Es handelt sich um einen Weltmarktführer in der Wachstumsbranche der erneuerbaren Energien, der nicht nur ein hohes Umsatzwachstum und hohe Margen aufweist, sondern auch eine sehr günstige Bewertung und eine ansprechende Dividendenrendite bietet. Attraktive Kennzahlen Trotz der Herausforderungen, die der chinesische Markt in den letzten Jahren erlebt hat, bietet diese Aktie ein bemerkenswertes KGV von 5 und eine Dividendenrendite von 7 bis 8 %. Diese Kombination ist in der aktuellen Marktlage einzigartig. ...

