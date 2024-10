Starnberg/München (ots) -Die Strategieberatung Haselhorst Associates setzt ihren kontinuierlichen Wachstumskurs fort und schließt sich mit der H&Z Gruppe zusammen. In den vergangenen 20 Jahren ist das von Dr. Arno Haselhorst gegründete Unternehmen zu einer deutschlandweit führenden Restrukturierungsberatung avanciert: Haselhorst Associates ist aus eigener Kraft gewachsen, hat sein Leistungs- und Kundenportfolio stetig ausgebaut und beschäftigt derzeit ein schlagkräftiges Team von rund 35 Restrukturierungsprofessionals davon 6 an der Gesellschaft beteiligte Partner. Über Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.In der künftigen Aufstellung steht vor allem die Spezialisierung auf eine ganzheitliche Restrukturierungsberatung, in Kombination mit der gezielten Übernahme von CRO-Mandaten, im Fokus. Weitere Geschäftsbereiche von Haselhorst Associates sind zudem die Digitalisierungsberatung sowie der enge Austausch mit kommunalen Akteuren im Rahmen der urbanen Transformation.Im Zuge der Verbindung mit H&Z, einem führenden Beratungsunternehmen mit starker Expertise in den Bereichen Managementberatung, Transformationsprozesse und Nachhaltigkeit, entsteht eine kraftvolle Allianz mit wertvollen Synergieeffekten und Vorteilen für die Kunden der zwei Partner. "Wir freuen uns sehr, Teil der wachsenden H&Z-Gruppe zu werden", sagt Dr. Arno Haselhorst und ergänzt: "Im Sinne unserer Kunden werden wir unsere gemeinsamen unternehmerischen Werte sowie die umsetzungszentrierten Beratungsansätze von H&Z und Haselhorst Associates bündeln. Gemeinsam werden wir unseren Kunden weit über Krisenzeiten hinaus zur Seite stehen und mit strategisch nachhaltigen Konzepten deren langfristigen Erfolg ermöglichen."Marktauftritt unverändert als Haselhorst AssociatesFür H&Z ist der Zusammenschluss mit Haselhorst Associates ein wichtiger Baustein mit Blick auf die erfolgreiche Wachstumsstrategie der Unternehmensgruppe:"Der Zusammenschluss mit Haselhorst Associates stärkt insbesondere die strategische Beratungskompetenz. Neben Wachstums- und Positionierungsthemen bieten wir unseren Kunden und deren Finanzierungspartnern umfassende Sanierungs- und Restrukturierungskompetenz eines in diesem Segment etablierten Beratungshauses an", erklärt Michael Santo, Geschäftsführer der H&Z Gruppe.Die Integration der Haselhorst Associates GmbH in die H&Z Gruppe erfolgt schrittweise, um eine nahtlose Zusammenarbeit und die gewohnt exzellente Servicequalität sicherzustellen. Beide Unternehmen werden unter ihren bestehenden Marken auftreten, wobei die Bündelung der Kompetenzen und die Kooperation im Mittelpunkt stehen. Haselhorst Associates wurde bei der Transaktion beraten von Hübner Schlösser & CIE (M&A) sowie Osborne Clarke (Legal). Die Berater von H&Z sind das H&Z M&A-Team (Commercial), Latham & Watkins (Legal) sowie RSM Ebner Stolz (Finance & Tax).Über Haselhorst AssociatesDie Strategieberatung Haselhorst Associates mit Sitz in Starnberg ist spezialisiert auf Restrukturierungen, Strategieberatungen, das Profit-Improvement sowie umfassende Konzepte für die Digitalisierung von Unternehmen. Das Team aus rund 35 international erfahrenen Beratern bzw. Partnern erarbeitet maßgeschneiderte Lösungen für seine Kunden: von der Analyse über die jeweilige Projektplanung bis hin zur Begleitung der Umsetzung. Darüber hinaus unterstützt Haselhorst Associates Kommunen, Versorger und Unternehmen bei ihrer strategischen Positionierung sowie der operativen Umsetzung rund um die urbane Transformation. Ein zentrales Instrument dieser Arbeit ist das jährlich erstellte Smart-City-Ranking, das eine umfassende und fundierte Datenbasis zur Entwicklung der 400 größten Städte Deutschlands bereitstellt.Über H&ZDie H&Z Unternehmensberatung GmbH steht für Beratung mit Hirn, Herz und Hand. Wir bieten mehr als erfolgreiche Strategieentwicklung. Unsere Experten konzipieren, steuern und begleiten Transformationsprozesse mit messbaren Resultaten. Durch diesen einzigartigen Beratungsansatz stellt H&Z nachhaltige Ergebnisse bei internationalen Konzernen und führenden Mittelständlern sicher. Unsere Schwerpunkte liegen in den Bereichen Strategie & Performance, Sustainability, Transformation & Einkauf - hier zählt H&Z zu den führenden Beratungen.Die H&Z Gruppe ist Teil der Transformation Alliance - einem Zusammenschluss unabhängiger europäischer Strategie- und Managementberatungen mit mehr als 1.500 Beratern und Büros weltweit. 2024 wurde H&Z als Hidden Champion unter den Managementberatungen ausgezeichnet von der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB).Pressekontakt:Corina PickerDirectort +49 8151 650 40 17m +49 174 20 57 423@ c.picker@haselhorst-associates.comw www.haselhorst-associates.comOriginal-Content von: Haselhorst Associates Consulting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100100341/100924761