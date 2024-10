CAI, ein weltweit tätiges Dienstleistungsunternehmen und Vorreiter in Sachen Betriebsbereitschaft und Exzellenz, startete heute eine umfassende Rebranding-Marketinginitiative, um das anhaltende Engagement des Unternehmens für eine zielgerichtete Weiterentwicklung und seine Rolle bei der Förderung des Fortschritts für Biowissenschaften und geschäftskritische Unternehmen widerzuspiegeln. Dieser Meilenstein wird auf der ISPE-Jahrestagung und -Expo gefeiert, die vom 14. bis 16. Oktober in Orlando (Florida) stattfindet, wo die Teilnehmer eine Vorschau auf das neue Branding erhalten und das Team am Stand Nr. 1104 kontaktieren können.

In einer Zeit bahnbrechender technologischer Fortschritte und Innovationen in vielen Branchen widmet sich CAI der Bereitstellung der Tools, die für die Kunden erforderlich sind, um die Betriebsbereitschaft schneller und effizienter zu erreichen.

Parallel zu dieser Anstrengung spiegeln das neue Image von CAI und sein Engagement seine zukunftsorientierte Mission und sein Engagement gegenüber seinen Kunden und Stakeholdern mutig wider. Das neue Logo und die neue Farbpalette integrieren lebendige blaue, lilafarbene und grüne Farbtöne, um die Verschmelzung von Technologie, Zuverlässigkeit und Präzision zu unterstreichen, die CAI mit sich bringt. Die Designs zentrieren sich auf eine Sechseckform für ein technikgetriebenes Gefühl, um eine zusammenhängende, aber auffällige Identität zu schaffen, die innovativ und frisch ist.

Richard Tree, Chief Operating Officer bei CAI, erläuterte: "Bei unserer neuen Markenidentität handelt es sich um mehr als nur ein visuelles Element. Dies spiegelt wider, wie wir uns an die Fortschritte der Branche angepasst und diese angenommen haben. Durch die Einführung neuer Technologien und Methoden setzen wir weiterhin Maßstäbe für Betriebsbereitschaft und Projektdurchführung.

Unsere neue Marke erzählt eine Innovations- und Erfolgsgeschichte, die unsere strategische Vision widerspiegelt."

Die Betriebsbereitschaft und operative Exzellenz sind entscheidend für die Biowissenschaften und geschäftskritische Industrien, da sie stark reguliert sind und strenge Compliance-Standards erfordern. Für Unternehmen in diesen Bereichen stellen die Präsenzleistungen von CAI sicher, dass Einrichtungen, Mitarbeiter und Prozesse voll funktionsfähig sind und vor dem Projektstart abgestimmt werden, um Risiken zu mindern und kostspielige Verzögerungen zu verhindern. Andererseits konzentrieren sich seine Operational Excellence Services auf die Aufrechterhaltung

und kontinuierliche Verbesserung der Leistungsstandards, um ein Höchstmaß an Effizienz, Qualität und Wirtschaftlichkeit zu erreichen.

Richard Tree betonte, dass sich CAI durch die Priorisierung "eines rigorosen Ansatzes und unerschütterlicher Aufmerksamkeit für höchste Standards" einen hervorragenden Ruf und einen treuen Kundenstamm während seiner fast 30-

jährigen Geschäftstätigkeit bewahrt hat. Er ergänzte: "Wir möchten das Vertrauen unserer Kunden gewinnen, indem wir Projekte pünktlich und im Rahmen des Budgets abschließen und indem wir die klare Botschaft senden, dass wir unsere Versprechen halten werden. Unser Ziel lautet nicht lediglich "gut genug zu sein", sondern wir tun alles, um unseren Kunden dabei zu helfen, ihren

Wettbewerbsvorteil auszubauen."

Jennifer Lauria Clark, Vice President of Sales and Account Management bei CAI, erläuterte: "Wir können es kaum erwarten, unsere neue Marke auf der ISPE- Jahrestagung und -Expo vorzustellen. Unser Team hat hart daran gearbeitet, unsere Marke mit unserer Kultur und unseren Werten und damit, wie wir die Branchen unterstützen, die wir bedienen, in Einklang zu bringen. Wir wollten es richtig machen, nicht nur für unser Unternehmen, sondern auch für unsere Kunden. Unsere Arbeit ist nur wichtig, weil ihre Arbeit wichtig ist."

Zusätzlich können Sie die neue Website CAIReady.com von CAI besuchen, um eine aktualisierte Benutzererfahrung und umfassende Informationen über die Dienstleistungen des Unternehmens zu erhalten.

Über CAI

CAI ist ein globales Unternehmen für professionelle Dienstleistungen, das sich aus Technik-, Qualitäts- und Betriebsexperten zusammensetzt, deren Ziel es ist, die Betriebsbereitschaft und Exzellenz in kritischen Umgebungen zu beschleunigen.

Unsere führende Expertise kombiniert erstklassige Talente mit der neuesten Technologie. Dank unserer Herangehensweise, unserer Verfahren und unserer Liebe zum Detail können wir Projekte pünktlich und innerhalb des Budgets liefern. Für CAI ist die Betriebsbereitschaft mehr als ein kurzfristiges Ziel. Wir möchten in der Branche führend sein und durch kontinuierliche Verbesserung, echte Verbindungen und höchste Standards die Zukunft gestalten. Sind Sie bereit?

