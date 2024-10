Die Ballard Power Aktie verzeichnete am 16. Oktober 2024 einen Rückgang von 2,7 Prozent auf 1,65 USD im NASDAQ-Handel. Dieser Abwärtstrend setzt sich fort, nachdem die Aktie in den letzten 30 Tagen bereits 6,21 Prozent an Wert verloren hat. Trotz eines leichten Anstiegs von 0,13 Prozent auf 1,515 EUR im europäischen Handel bleibt die Gesamtentwicklung negativ. Die Marktkapitalisierung des kanadischen Brennstoffzellenherstellers beläuft sich derzeit auf 449,7 Millionen Euro.

Branchenweite Herausforderungen

Die gesamte Wasserstoffbranche steht unter Druck, wie die jüngsten Quartalszahlen des norwegischen Konkurrenten Nel zeigen. Obwohl Nel bessere Ergebnisse als im Vorjahr erzielte, bleiben Gewinne weiterhin aus. Diese Entwicklung spiegelt die anhaltenden Herausforderungen wider, mit denen Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien konfrontiert sind, darunter hohe Forschungs- und Entwicklungskosten sowie [...]

Hier weiterlesen