Überraschend hat Großaktionär Frasers seinen Anteil an Hugo Boss erhöht und fordert einen radikalen Kurswechsel - inklusive Dividendenstopp und Aktienrückzug. Trotz Gegenwinds wittert der Markt Kursfantasie. Am Donnerstagabend (3.7.) hat Hugo Boss die Anleger mit einer Ad-hoc-Mitteilung überrascht: Großaktionär Frasers hat seine Beteiligung am 12.6. auf 20% und am 20.6. auf über 25% erhöht. Der britische Einzelhändler fordert die Aussetzung ...

