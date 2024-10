Chart des Tages | Bitcoin (16.10.2024)

Bitcoin ist auf 67.782 US-Dollar gestiegen und nähert sich seinem Dreimonatshoch, da das Interesse institutioneller Anleger an der Kryptowährung neue Höhen erreicht. Diese Rallye fällt mit rekordverdächtigen Aktivitäten bei Bitcoin-Futures und -ETFs zusammen, was auf eine zunehmende Akzeptanz in der breiten Masse hindeutet.

Die wichtigsten Entwicklungen, die den Preis von Bitcoin beeinflussen:

Die offenen Positionen bei Bitcoin-Futures an der CME haben mit 172.430 BTC (11,6 Milliarden US-Dollar) einen Rekordwert erreicht

US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in den letzten drei Handelstagen Nettozuflüsse von über 1 Milliarde US-Dollar

BlackRock's iShares Bitcoin Trust (IBIT) führte mit täglichen Zuflüssen von 288,84 Millionen US-Dollar

Das Chart zeigt einen deutlichen Aufwärtstrend des Bitcoin-Preises seit Anfang Oktober, der mit dem Anstieg der kumulierten ETF-Zuflüsse zusammenfällt. Diese Korrelation deutet darauf hin, dass der verbesserte Zugang für institutionelle Anleger über ETFs eine bedeutende Rolle bei der Preisentwicklung von Bitcoin spielt....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.