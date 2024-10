Die Aurubis AG verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Der Kupferkonzern erlebte am Mittwoch einen signifikanten Kursanstieg, der die Aktie zu einem der Top-Performer im MDAX machte. Auslöser für diese positive Bewegung war eine überraschende Meldung: Das Familienunternehmen eines bekannten Drogeriemarktketten-Inhabers hat eine substanzielle Beteiligung an Aurubis erworben. Seit Anfang Oktober hält diese Investorengruppe rund 15,2 Prozent der Anteile, wovon 7,7 Prozent als Direktinvestition gehalten werden. Diese strategische Investition hat das Interesse der Anleger geweckt und zu einer verstärkten Nachfrage nach Aurubis-Aktien geführt.

Kursanstieg im Detail

Die Auswirkungen dieser Nachricht spiegelten sich unmittelbar im Börsenkurs wider. Zuletzt wurde die Aurubis-Aktie mit 64,65 Euro gehandelt, was einem Wertzuwachs von 2,86 Prozent oder 1,80 Euro gegenüber dem Vortagesschluss entspricht. Dieser Anstieg unterstreicht das wiedererwachte Vertrauen der Investoren in die Zukunftsaussichten des Unternehmens und könnte auf eine mögliche Neubewertung der Aktie hindeuten.

