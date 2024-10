Der Bitcoin bricht am Mittwochmittag aus seinem Abwärtstrendkanal aus und könnte vor einer neuen Rallye stehen. Wo Anleger jetzt Rendite einfahren könnten.So schnell kann es am Markt manchmal gehen! Noch in der vergangenen Woche setzten die Verkäufer die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt unter Druck und attackierten die bei 60.000 US-Dollar verlaufende Unterstützung. Doch schon am Mittwoch gelingt den Bullen der Konter und Bitcoin verteuerte sich zumindest zeitweise auf über 68.000 US-Dollar. Das ist vor allem aus charttechnischer Perspektive bedeutend, denn hier liegt die Oberkante des Abwärtstrendkanals der gleichzeitig die obere Begrenzung einer möglichen …