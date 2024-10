Wuppertal (ots) -Warum warten bis zum Heiligabend? Vom 1. bis zum 24. Dezember bietet Fair Trade-Pionierin GEPA auch dieses Jahr für jeden Tag eine Bescherung: gleich zwei Bio-Adventskalender mit Schokolade oder Tee gefüllt, den echten fairen Nikolaus mit Bischofsstab und Mitra, Bio-Honigwein, gebrannte Cashews, Pfeffernüsse, Lebkuchenherzen, "Feine Bio Trinkschokoladen" mit Zimt oder Nelken sowie würzigen Winterkaffee. Den Gabentisch zieren Tischsets, Körbe, Kerzen und Kerzenhalter. Weinrote Socken mit Rentier-Motiv und warme Pyjamas sorgen für Gemütlichkeit in der kalten Jahreszeit. Wiederverwertbare Baumwollbeutel, bestickt mit Schneekristall-Mustern, eignen sich zum plastikfreien Einpacken von Geschenken.Schoko-Adventskalender: wieder mit WeihnachtsgeschichteDas klassische Krippenmotiv des Schoko-Adventskalenders hat dieses Jahr die britische Künstlerin Justine Kimmer entworfen. Sie malt gern mit Acrylfarben und bearbeitet ihre Bilder im Anschluss digital. Auf dem Adventskalender für 2024 stellt die GEPA ihren Partner "Sindyanna of Galilee" aus Israel vor, von dem sie Mandeln für ihre "Nougat Kakao Mandeln" bezieht. Arabische und jüdische Frauen arbeiten hier seit vielen Jahren gut zusammen, verarbeiten und verpacken regionale landwirtschaftliche Produkte. Die Mandeln werden im Dorf Iksal südlich von Nazareth angebaut. In dieser Region war der Überlieferung zufolge Jesus zu Hause. Auf vielfachen Kund*innenwunsch ist die Weihnachtsgeschichte wieder im Schokoladen-Adventskalender enthalten. Sie befindet sich aus Qualitätsgründen innenliegend, unter dem Blister mit den Schokolädchen und nicht mehr direkt auf der Innenseite der Türchen.Faire Vielfalt im GEPA-Tee-AdventskalenderEine Auswahl aus zwölf verschiedenen Sorten (Kräutertee, Gewürztee, Früchtetee, Schwarztee, Grüntee sowie Rooibos) machen den Tee-Adventskalender zur wärmenden Begleitung durch die Vorweihnachtszeit im Dezember. Die Tees stammen zum Beispiel von dem sozial engagierten Unternehmen Tea Promoters India (TPI) oder der Rooibos-Kooperative WORC (Südafrika).Der "echte Nikolaus" mit Stab und MitraWas wäre Weihnachten ohne den beliebten "echten Bio Schoko Nikolaus", originalgetreu mit Mitra und Bischofsstab, aus Fairem Handel? Diesen gibt es für jeden Anlass und Geschmack: im praktischen Zehnerpack - ideal zum Verschenken für Freund*innen, Familie und Kolleg*innen - als Hohlfigur in 28 und 65 Gramm oder als edle Confiserie-Variante: Vollmilch mit weißer Schokodekoration oder in der veganen Zartbitter-Ausführung.BezugsquellenSolange der Vorrat reicht, sind Fair Trade-Weihnachtsprodukte der GEPA in Weltläden, im GEPA-Onlineshop unter www.gepa-shop.de, in Biomärkten und im gut sortierten Lebensmittelhandel erhältlich. Unter dem Motto "Faire und festliche Genusswelt" präsentieren einzelne Lebensmittelmärkte (z.B. von Edeka und Rewe) Weihnachtsschokolade, Pfeffernüsse und edle Schokoprodukte der GEPA in einem Weihnachtsdisplay. Auch im Außer-Haus-Bereich (z.B. Gastronomie, Bildungseinrichtungen) werden Weihnachtsgebäck, Confiserie, Adventskalender und Schoko-Nikoläuse der GEPA angeboten.Weitere Infos unter www.gepa.de/weihnachten (https://www.gepa.de/home/meldungen/weihnachten.html)Als Fair Trade-Pionierin steht die GEPA seit 49 Jahren für Transparenz und Glaubwürdigkeit ihrer Arbeit. Wir handeln als größte europäische Fair Handelsorganisation mit Genossenschaften und sozial engagierten Privatbetrieben aus Lateinamerika, Afrika, Asien und Europa. Durch faire Preise und langfristige Handelsbeziehungen haben die Partner mehr Planungssicherheit. Hinter der GEPA stehen MISEREOR, Brot für die Welt, die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland (aej), der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und das Kindermissionswerk "Die Sternsinger". Für ihre Verdienste um den Fairen Handel und die Nachhaltigkeit ist die GEPA vielfach ausgezeichnet worden, u. a. beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis mit TOP3 in der Kategorie "Unternehmenspartnerschaften 2020" für die langjährige Zusammenarbeit mit dem Teepartner Tea Promoters India und mit dem "CSR-Preis der Bundesregierung 2020" in der Kategorie "Verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement" sowie Ende 2023 mit dem German SDG-Award Kategorie "Unternehmen". Als eines von wenigen Unternehmen in Deutschland hat sich die GEPA nach dem Garantiesystem der WFTO prüfen lassen. Näheres zu Preisen und Auszeichnungen sowie zur GEPA allgemein unter www.gepa.de, alle Produkte unter www.gepa-shop.de.Mitgliedschaften:- World Fair Trade Organization (WFTO)- European Fair Trade Association (EFTA)- Forum Fairer Handel (FFH)Pressekontakt:GEPA - The Fair Trade CompanyBarbara SchimmelpfennigPressesprecherinFon: 0202 - 266 83 60Fax: 0202 - 266 83 10Mail: presse@gepa.deGEPA-Weg 142327 WuppertalOriginal-Content von: GEPA mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43796/5888422