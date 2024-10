Die Emmi Aktie verzeichnete am Mittwoch einen Rückgang an der SIX Swiss Exchange. Im Laufe des Handelstages sank der Kurs um 1,3 Prozent und notierte am Nachmittag bei 848,00 CHF. Trotz der aktuellen Kursschwäche weist das Unternehmen solide Finanzkennzahlen auf. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,9 Milliarden Euro bleibt Emmi ein Schwergewicht im Schweizer Lebensmittelsektor.

Finanzkennzahlen im Fokus

Die jüngsten Finanzdaten zeigen ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 1,15, was auf eine mögliche Überbewertung hindeutet. Positiv zu vermerken ist die angekündigte Dividende von 15,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2024, was einer Dividendenrendite von 1,85 Prozent entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 26,29, was im Branchenvergleich als moderat einzustufen ist.

[...]

Hier weiterlesen