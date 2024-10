Citi hat Pegasystems zu einem neuen Top-Pick erklärt und verweist auf die unterschätzte KI-Strategie und die attraktive Bewertung.Die Bank setzt ein Kursziel von 92 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von 25 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von rund 73,50 US-Dollar bedeutet. Pegasystems, spezialisiert auf Unternehmenssoftware, verzeichnete seit Jahresbeginn einen Kursanstieg von über 50 Prozent und übertraf damit den iShares Expanded Tech Software Sector ETF, der um etwa 14 Prozent zulegte. Im Rechtsstreit mit Konkurrent Appian Corporation konnte Pegasystems im Berufungsverfahren einen Teilerfolg verbuchen. Ein Gericht in Virginia hob Teile eines 2-Milliarden-Dollar-Urteils auf, was …