XRP News: So will Ripple die SEC besiegen!

Die Auseinandersetzung zwischen Ripple und der US-Börsenaufsicht SEC geht in die nächste Runde, und Ripple ist bereit, sich zur Wehr zu setzen. Stuart Alderoty, Chief Legal Officer bei Ripple Labs, hat die nächsten Schritte im Rechtsstreit erklärt, um die Börsenaufsicht in diesem Rechtsstreit entgültig zu besigen. Der Streit dreht sich darum, ob XRP als Wertpapier eingestuft werden sollte und ob Ripple diesen Token ohne die entsprechende Registrierung verkauft hat.

Der aktuelle Stand im Berufungsverfahren

Der Rechtsstreit, der bereits 2020 begann, hat nun die Phase der Berufung erreicht. Beide Parteien bereiten sich auf langwierige Verhandlungen vor, die sich bis 2026 ziehen könnten. Während der Swell-Konferenz von Ripple hat Alderoty darauf hingewiesen, dass die SEC bis zum 16. Oktober 2024 das Formular C einreichen muss. In diesem muss die SEC Erklären, warum sie gegen das Urteil der Richterin beschwerde einreicht.

Ripple schlägt zurück: Die Cross-Appeal-Strategie

In den nächsten zwei Wochen wird Ripple seine eigene Berufung einleiten und ebenfalls das Formular C einreichen. Ripple will insbesondere die Entscheidung anfechten, dass bestimmte institutionelle Verkäufe von XRP als nicht registrierte Wertpapiertransaktionen eingestuft wurden. Das Unternehmen argumentiert, dass diese Verkäufe keine "Investmentverträge" darstellen und daher nicht unter das Wertpapiergesetz fallen sollten.

The SEC lost on all key points-that's why they appealed. Today, Ripple filed a cross-appeal to ensure nothing's left on the table, including the argument that there can't be an "investment contract" without there being essential rights and obligations found in a contract. - Stuart Alderoty (@s_alderoty) October 10, 2024

Alderoty ist zuversichtlich, dass Ripple in der Berufung Erfolg haben wird. Laut ihm unterstützen Berufungsgerichte des Second Circuit häufig die Urteile der Bezirksgerichte. Ripple will sich dabei vor allem auf bestimmte Bestimmungen des Urteils von Richterin Analisa Torres konzentrieren, die entschieden hat, dass institutionelle XRP-Verkäufe gegen das Wertpapiergesetz verstoßen haben.

Ripple expandiert trotz des Rechtsstreits

Trotz der rechtlichen Herausforderungen zeigt Ripple Labs weiter Stärke. Das Unternehmen baut weiterhin sein globales Geschäft aus und hat kürzlich einen neuen Stablecoin namens RLUSD eingeführt, der für schnellere und kostengünstigere grenzüberschreitende Zahlungen entwickelt wurde. RLUSD wird unter den strengen regulatorischen Vorschriften des Bundesstaats New York ausgegeben, was zeigt, dass Ripple auch weiterhin auf regulatorische Konformität setzt.

Warum das Urteil so wichtig für die Krypto-Welt ist

Der Ausgang dieses Rechtsstreits wird weitreichende Auswirkungen auf den Kryptomarkt haben. Sollte Ripple in der Berufung erfolgreich sein, könnte dies als Präzedenzfall für andere Krypto-Unternehmen oder eben auch Kryptowährungen dienen, die sich mit ähnlichen regulatorischen Herausforderungen konfrontiert sehen. Ein Urteil zugunsten von Ripple könnte auch mehr Klarheit für den Umgang mit Kryptowährungen in den USA schaffen und die Regeln für den Verkauf von digitalen Vermögenswerten neu definieren.

Kryptomarkt aktuell

Derzeit zeigt sich der Kryptomarkt wieder in einer euphorischen Stimmung, ausgelöst durch bullische Signale am Markt. In den letzten Tagen konnte Bitcoin eine starke Steigerung verzeichnen und sogar am heutigen Mittwoch kurzzeitig die 68.000 US-Dollar-Marke durchbrechen. Aber auch andere Kryptowährungen zeigen starke Leistungen. So konnte Dogecoin mehr als 10 Prozent zulegen und führt als Meme-Coin erneut die Liste der Top-Performer an.

