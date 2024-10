"Der Aktionärsbrief"

Der Flugzeughersteller will seine Belegschaft um 10 % bzw. um 17.000 Stellen reduzieren. Boeing befindet sich auch wegen grundlegender Qualitätsmängel in einer schweren Krise und hat für das dritte Quartal einen Verlust von 6 Mrd. $ gemeldet. Zudem verzögert sich die Auslieferung des neuen Langstreckenflugzeugs 777X auf 2026. Die Situation wird durch den anhaltenden Streik weiter verschärft, da auch wichtige aktuelle Modelle wie die 737 MAX nicht produziert werden können. Der neue CEO Kelly Ortberg muss sich mit diesen massiven Herausforderungen auseinandersetzen, während Boeing weiterhin mit roten Zahlen kämpft und auf dem Weg ist, das sechste Jahr in Folge einen Nettoverlust auszuweisen.