Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

AU000000PAA1 Pharmaust Ltd. 16.10.2024 AU0000357261 Pharmaust Ltd. 17.10.2024 Tausch 1:1

US72303P3055 Pineapple Energy Inc. 16.10.2024 US72303P4046 Pineapple Energy Inc. 17.10.2024 Tausch 50:1

CA39261L1058 Green Battery Minerals Inc. 16.10.2024 CA39261L2049 Green Battery Minerals Inc. 17.10.2024 Tausch 10:1

CA39526A1003 GreenFirst Forest Products Inc. 16.10.2024 CA39526A2092 GreenFirst Forest Products Inc. 17.10.2024 Tausch 10:1

© 2024 Xetra Newsboard