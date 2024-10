Apple steht an der Börse (fast) so hoch wie nie. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie des iPhone-Konzerns mit 22 Prozent im Plus. Die Anleger spekulieren auf ein starkes Geschäft mit den neuen KI-iPhones. Buy and hold mag bei vielen Titeln nicht (mehr) funktionieren - beim Big-Tech-King schon.Zweieinhalb Jahre glich der Apple-Chart einem Stillleben, und zwar zwischen Dezember 2021 und diesem Juni. Dann endlich gelang das Break aus dem Seitwärtstrend und die Aktie gab Gas. Seitdem steht der Kurs 20 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...