NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro angesichts von Übernahmespekulationen auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet, erwägt der Finanzinvestor Warburg Pincus eine Übernahme des IT-Dienstleisters. Auch wenn es sich hierbei nur um eine unbestätigte Spekulation handele, habe Deutschland in letzter Zeit eine Reihe von Großakquisitionen erlebt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Vor allem im Bereich der Small- und Mid-Caps bewegten sich die Bewertungen angesichts der allgemeinen Stimmung über Deutschlands Zukunft als Industriestandort oft auf historischen Tiefstständen./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2024 / 10:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2024 / 10:09 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A3H2200

© 2024 dpa-AFX-Analyser