Das könnte ein turbulentes Jahresfinale werden! Der Goldpreis eskaliert und nähert sich der Marke von 2.700 US-Dollar. Silber steuert mit Vehemenz in Richtung 32 US-Dollar und auch der Kupferpreis dreht nach oben.Überrennt Gold das bisherige Rekordhoch? Gold kennt im heutigen Mittwochshandel kein Halten. Der Goldpreis setzt das bisherige Rekordhoch stark unter Druck. Ein Durchbruch in Richtung 2.700 US-Dollar sollte nicht überraschen. Die Aktien der Goldproduzenten profitieren von der Goldpreisrallye und haussieren derzeit ebenfalls. Lesen Sie hierzu den Kommentar "Goldpreis mit Steilvorlage? - Starten Barrick Gold, Newmont & Co. nun endlich durch?". TIPP: Sichern Sie sich jetzt den …