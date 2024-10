Am 14. und 15. Oktober tagte der GKV-Schätzerkreis zur Schätzung der finanziellen Rahmenbedingungen in der gesetzlichen Krankenversicherung. Daraus ging ein regelrechter Preishammer hervor: Der rechnerische durchschnittliche Zusatzbeitragssatz erhöht sich um satte 0,8 Prozentpunkte. Dass es um die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) nicht gut steht, ist bekannt - zahlreiche Medienberichte werden am geneigten, gesellschaftlich interessierten Leser nicht vorbei gehen. Genauso die Meldungen über ...

