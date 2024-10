DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 17. Oktober (vorläufige Fassung)

(Technische Wiederholung) === *** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Production Report 1Q *** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 3Q *** 07:00 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Umsatz 3Q *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 3Q *** 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 PK) *** 07:15 CH/Nestle SA, Umsatz 9 Monate 07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 3Q *** 08:00 CH/Handelsbilanz *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe August *** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 1Q 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 09:45 DE/Merck KGaA, Kapitalmarkttag 10:00 DE/Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Mediengespräch zur Zukunft der geförderten privaten Altersvorsorge, Berlin *** 11:00 EU/Handelsbilanz sb August PROGNOSE: k.A. zuvor: +15,5 Mrd Euro *** 11:00 EU/Verbraucherpreise September Eurozone PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,8% gg Vj Vorabschätzung: -0,1% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,7% gg Vj Vorabschätzung: +0,1% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj *** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 3Q *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Einlagensatz PROGNOSE: 3,25% zuvor: 3,50% *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz September PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 260.000 zuvor: 258.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Oktober PROGNOSE: 3,0 zuvor: 1,7 *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September Industrieproduktion PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,8% zuvor: 78,0% 15:40 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Keynote und Diskussion beim Symposium zur grünen Industriepolitik der Europäischen Union und der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Berlin *** 16:00 US/IWF-Chefin Georgieva, Auftaktrede zur Jahrestagung von IWF und Weltbank *** 16:00 US/Lagerbestände August PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 16:30 US/EIA, Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 16:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede auf der 3. Kiel-CEPR Konferenz zur Geowirtschaft, Berlin *** 21:15 US/US-Finanzministerin Yellen, Rede bei Veranstaltung des Council on Foreign Relations *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q - BE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an EU-Gipfel und Euro-Gipfel, Brüssel ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2024 12:57 ET (16:57 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.