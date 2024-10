Spätestens seit der geplanten Übernahme von Arcadium Lithium durch Rio Tinto hat das Momentum für Lithium-Aktien stark gedreht. Der Kurs des kanadischen Rohstoffkonzerns Lithium Americas legt am Mittwoch kräftig zu, das ist der Grund. General Motors hat sich verpflichtet, 625 Millionen US-Dollar in das Thacker Pass-Projekt von Lithium Americas in Nevada zu investieren, das die größte bekannte Lithiumlagerstätte in den USA ist. Die Investition beinhaltet, dass GM direkt in die Mine investiert, anstatt ...

