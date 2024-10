The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.10.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.10.2024



ISIN Name

AU000000PAA1 PHARMAUST LTD.

AU000000RXM4 REX MINERALS LTD

CA39261L1058 GREEN BATTERY MINERALS

CA39526A1003 GREENFIRST FOR.PROD.INC.

US72303P3055 PINEAPPLE ENERGY INC. NEW

US85225A1079 SQUARESPACE INC. A -,0001

