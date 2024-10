Ripple News: Paukenschlag! XRP ETF & Stablecoin noch in 2024?

Bitcoin kämpft mit dem technischen Widerstand bei 68.000 US-Dollar und Dogecoin ist der beste Top 10 Coin mit Kursgewinnen von mehr als 10 Prozent in den vergangenen 24 Stunden. Während beim DOGE das Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden um mehr als 60 Prozent steigt, ist es bei XRP wieder einmal rückläufig. Das Handelsvolumen geht um 20 Prozent zurück, der Kurs tendiert marginal fester. Damit kann XRP erneut über 0,54 US-Dollar steigen, bleibt jedoch in der etablierten Seitwärtsrange gefangen.

Es mangelt ergo bei XRP weiter an einer bullischen Dynamik, obgleich es eigentlich fundamental spannende News bei Ripple gibt. Diese betreffen den eigenen Stablecoin RLUSD und einen potenziellen XRP-ETF.

Fortschritte beim XRP-ETF - was kommt jetzt?

Canary Capital hat am 15. Oktober einen Antrag bei der US-Börsenaufsicht SEC zur Einführung eines börsengehandelten Fonds für Litecoin (LTC) gestellt. Dieser ETF soll auf dem Spotmarkt basieren und die Preisentwicklung des CoinDesk Litecoin Price Index (LTX) widerspiegeln. Damit reiht sich der Antrag in eine wachsende Liste von Krypto-ETFs ein, die auf alternative digitale Vermögenswerte abzielen. Zugleich zeigt Canary Capital, dass man deutlich mehr Krypto-ETFs haben möchte.

Neben dem Litecoin-ETF plant Canary Capital nämlich auch einen Spot-ETF für XRP. Dieser wurde bereits am 9. Oktober beantragt.

New filing just dropped for Canary XRP ETF, the second filing, joining Bitwise. pic.twitter.com/Fbu9tKGz0V - Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 8, 2024

Die Einreichung des S-1-Registrierungsformulars war hier ein wesentlicher Schritt im Genehmigungsprozess. Dennoch muss die SEC noch die relevanten Unterlagen prüfen und eine Regeländerung genehmigen, die es einer Börse ermöglichen würde, den ETF überhaupt zu listen. Dass 2024 noch ein XRP ETF kommt, ist eigentlich ausgeschlossen. Insoweit locken diesbezügliche Anträge auch kaum noch Investoren zu XRP.

Ripple startet Stablecoin RLUSD

Ripple hat derweil zuletzt angekündigt, dass sein Stablecoin RLUSD nach erfolgreicher behördlicher Genehmigung global für Finanzinstitute und Unternehmen verfügbar sein wird. Zu den Partnern gehören unter anderem Uphold, BitStamp, Bitso, Moonpay und CoinMENA. Mit diesem Schritt erweitert Ripple sein Angebot und fokussiert sich auf die weltweite Einführung von RLUSD. Ripple möchte RLUSD zum Standard für Stablecoins in der Unternehmenswelt machen und die Akzeptanz in verschiedenen Märkten fördern.

RLUSD vereint nach Aussage von Ripple Labs die Stabilität von Fiatwährungen mit der Effizienz der Blockchain-Technologie. Der Stabelcoin ermöglicht schnelle, kostengünstige und zuverlässige globale Zahlungen rund um die Uhr und wird in Ripples grenzüberschreitende Zahlungsplattform integriert. Mit einem Netzwerk, das über 90 Märkte abdeckt, sorgt RLUSD für eine verbesserte Liquidität. Zudem dient es als stabile Verbindung von traditionellen Fiatwährungen und dem Kryptomarkt, was den einfachen Wechsel erleichtert. Darüber hinaus ermöglicht RLUSD die Tokenisierung realer Vermögenswerte.

Ripple-CEO Brad Garlinghouse äußerte sich wie folgt:

"Kunden und Partner haben nach hochwertigen Stablecoins wie RLUSD gefragt, um sie in verschiedenen finanziellen Anwendungsfällen wie Zahlungen, Tokenisierung von realen Vermögenswerten und dezentralem Finanzwesen einzusetzen. Unsere Zahlungslösungen werden RLUSD, XRP und andere digitale Vermögenswerte nutzen, um schnellere, zuverlässigere und kostengünstigere grenzüberschreitende Zahlungen zu ermöglichen."

Ripple Alternative: Ist FLOCK 2024 besser als XRP?

XRP wird oft als zentralisiert kritisiert, da das Unternehmen Ripple den Großteil der Token besitzt und das Netzwerk maßgeblich kontrolliert. Ripple Labs hat entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung und Validierung des Netzwerks. Mit Dezentralität wird Ripple Labs wohl kaum einen Investor von XRP überzeugen. Andere Coins setzen derweil explizit auf eine dezentrale Herangehensweise.

Flockerz ist heir ein neues Projekt im Bereich der Meme-Coins, das die Prinzipien der Dezentralisierung und der Community-Beteiligung vereint. So verwendet Flockerz ein innovatives "Vote-to-Earn"-Modell, bei dem die Token-Inhaber aktiv an wichtigen Entscheidungen beteiligt und dafür mit zusätzlichen FLOCK-Tokens entlohnt werden. Dieses Modell geht über reine Unterhaltung hinaus und ermöglicht es den Nutzern, direkt an der Weiterentwicklung des Projekts mitzuwirken. Abstimmungen können Themen wie Token-Burnings, Marketingmaßnahmen oder die Einführung neuer Funktionen umfassen. Die Community kann den Meme-Coin Flockerz somit aktiv verändern und prägen.

Die Stimmkraft jedes Nutzers basiert auf der Menge der FLOCK Token, die er besitzt, was ein Gleichgewicht zwischen Beteiligung und Einfluss schafft. Dadurch wird die Governance des Projekts demokratisch organisiert. Hier entsteht eine aktive, engagierte Gemeinschaft, die die Richtung des Projekts bestimmt.

Mit einer klar strukturierten Roadmap und einer globalen Marketingkampagne möchte Flockerz eine breite Community ansprechen und kontinuierlich wachsen. Wer frühzeitig einsteigen möchte, kann im Presale günstig FLOCK Token erwerben, bevor der Preis steigt. Der Erwerb von FLOCK ist über ETH, USDT oder BNB möglich, das Staking bietet derzeit eine attraktive Rendite von über 2000 Prozent APY.

