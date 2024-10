Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Das südlich von Riad gelegene Steinbock-Reservat gehört zum weltweiten Standard für Schutz- und Erhaltungsgebiete.Das Saudi National Center for Wildlife (https://www.ncw.gov.sa/en/) (NCW) gibt bekannt, dass die International Union for Conservation of Nature (https://iucn.org/) (IUCN) das Steinbock-Reservat (https://www.ncw.gov.sa/en/protected-areas) in ihre exklusive Green List of Protected and Conserved Areas (https://iucngreenlist.org/) aufgenommen hat. Das vom NCW verwaltete Steinbock-Reservat ist das erste Reservat im Königreich Saudi-Arabien, das alle erforderlichen Kriterien und Indikatoren erfüllt, um in die Liste aufgenommen zu werden, die weniger als 80 Reservate von weltweit über 300.000 Schutzgebieten umfasst.Die Aufnahme in die Grüne Liste der IUCN stellt eine weltweite Anerkennung der Wirksamkeit der Managementprogramme des Steinbock-Reservats durch unabhängige Experten dar und spiegelt den Erfolg des Reservats bei der Erfüllung der Schlüsselkriterien der Grünen Liste wider, zu denen eine wirksame Verwaltung, Transparenz und Rechenschaftspflicht, ein Management auf der Grundlage der besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse und lokaler Kenntnisse, die Berücksichtigung des sozialen und wirtschaftlichen Umfelds sowie eine vorausschauende Planung gehören."Der Status des Steinbock-Reservats auf der Grünen Liste stärkt nicht nur sein internationales Ansehen, sondern bringt auch unsere umfassenderen Initiativen zum Schutz und zur nachhaltigen Entwicklung voran. Wir arbeiten aktiv mit unseren Partnern aus dem Wildtiersektor zusammen, um alle unsere nationalen Reservate auf diesen internationalen Standard zu bringen", sagte Dr. Mohammed Qurban, CEO des National Center for Wildlife .Das National Center for Wildlife verwaltet derzeit 11 Schutzgebiete in ganz Saudi-Arabien. Seit 2017 hat der NCW die Ausweitung der Meeresschutzgebiete Saudi-Arabiens von 3,6 Prozent auf 6,5 Prozent und der Landschutzgebiete von 4,5 Prozent auf 18,1 Prozent unterstützt - und das Königreich ist auf dem besten Weg, das 30x30-Ziel zu erreichen, das im Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (https://www.unep.org/resources/kunming-montreal-global-biodiversity-framework?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwyL24BhCtARIsALo0fSAxjwf9i8szKCyef_dyyQoPqntTqemUXADuiVxyrdNM5erDinl9D_gaAhQaEALw_wcB) der UN verankert ist.Das Steinbock-Reservat liegt im Tuwaiq-Gebirge in Zentral-Saudi-Arabien und wurde 1988 auf Wunsch der örtlichen Gemeinden eingerichtet, um eine Herde von Steinböcken, einer bedrohten Art, zu schützen. Als Ergebnis der engagierten Bemühungen des NCW hat sich die Steinbockpopulation deutlich erholt.Das NCW arbeitet mit den lokalen Gemeinden in der Umgebung des Reservats und im gesamten Königreich zusammen, um nachhaltige Entwicklung, Ökotourismus, wissenschaftliche Forschung und die Erhaltung des kulturellen Erbes zu fördern.Das Steinbock-Reservat bietet auch Lebensraum für andere gefährdete Arten wie Felsenhyraxe, Füchse, Vögel und Reptilien und beherbergt eine vielfältige Vegetation mit Akazienbäumen, Sträuchern, Kräutern und Gräsern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2532207/National_Center_for_Wildlife_SA.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/erstes-saudisches-schutzgebiet-auf-der-grunen-liste-der-iucn-302278341.htmlPressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an lottie@danariglobal.com 07912 672863Original-Content von: National Center for Wildlife, Saudi Arabia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177042/5888526