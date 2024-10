Dogecoin zieht an! Folgt jetzt eine Rallye mit 100 Prozent Gewinn?

Der Kryptomarkt brummt! Der Bitcoin hat heute erstmals seit Ende Juli die wichtige Marke von 68.000 US-Dollar erreicht und auch sonst gab es in den letzten Tagen nicht viel zu beklagen. Vor allem viele Meme Coins haben im Fahrwasser der größten und ältesten Kryptowährung wieder stark zugelegt!

Ein Coin, der bislang ein wenig auf der Strecke geblieben war, nun aber umso stärker aufzuholen scheint, ist $DOGE. Der Erste und nach Marktkapitalisierung nach wie vor größte Meme Coin erzielt allein heute Gewinne von über 10 Prozent und die Rallye könnte noch deutlich weiter gehen.

(Der Kurs von $DOGE hat heute um über 10 Prozent zugelegt, das könnte aber erst der Anfang sein - Quelle: coinmarketcap.com)

$DOGE durchbricht den wichtigsten Widerstand

Seit dem letzten Zwischentief am 3. Oktober hat $DOGE eine beeindruckende Rallye hingelegt. Über 24 Prozent ist der Kurs seitdem gestiegen, und es sieht so aus, als würden die Bewegungen eher stärker als schwächer werden. Zudem hat der Kurs von Dogecoin eine extrem wichtige Marke, die zugleich oft auch einen harten Widerstand bildet, nämlich den EMA 200, überschritten. Sogar mit einiger Leichtigkeit schon gestern hatte der Kurs über der Linie geschlossen und heute zog er dann richtig an.

(Der Kurs von Dogecoin ist in den letzten Tagen stark angestiegen - Quelle: Tradingview.com)

Die nächste wichtige Marke im Chart ist das Hoch bei 0,13213 US-Dollar. Sollte dieses gebrochen werden, hat sich ein neuer Aufwärtstrend im Dogecoin etabliert. Damit wäre die Bahn zur nächsten großen Hürde frei. Diese liegt beim Jahreshoch aus dem März, womit ein Anstieg von 100 Prozent sehr wahrscheinlich wäre.

Auch der MACD zeigt ein starkes Kaufsignal

Die letzten Tage haben nicht nur einen Anstieg über den EMA 200 gebracht, sondern zusätzlich auch ein starkes Kaufsignal im MACD. Dieser ist einer der besten Indikatoren im Kryptomarkt, der statistisch gesehen hohe Trefferquoten aufweist. Besonders aussagekräftig wird er, wenn er in Verbindung mit einem Trend auftritt, weshalb ein Anstieg über das erwähnte Hoch bei 0,13213 US-Dollar besonders wichtig wäre. Denn der daraus entstehende Trend sowie das MACD-Signal würden sich in dem Falle gegenseitig verstärken.

(Auch der MACD zeigt bereits wieder ein Kaufsignal an - Quelle: Tradingview.com)

Da die Gesamtstimmung der Anleger derzeit hervorragend ist, der Kryptomarkt zudem durch die starke Saisonalität im Oktober unterstützt wird und die charttechnische Situation im Dogecoin sehr gut aussieht, ist ein Anstieg um 100 Prozent durchaus im Bereich des möglichen und auch äußerst realistisch. Sollte er diese Rallye schaffen, wäre die Situation neu zu bewerten. Wer aber auf deutlich mehr Gewinn als 100 Prozent hofft, könnte mit Crypto Allstars ($STARS) fündig werden.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.