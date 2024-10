$FLOCK Coin News: 3 Gründe für eine Kursexplosion in Q4

Der Vorverkauf der neuen Memecoin-DAO Flockerz schlägt mittlerweile Wellen im Krypto-Raum und konnte nun die Marke von 700.000 USD überschreiten. Denn das von der Community verwaltete Projekt will neue Akzente setzen und begeistert eine zunehmende Anzahl von Investoren.

Allein über die vergangenen vier Tage wurden weitere Mittelzuflüsse im Umfang von 22 % verzeichnet, was das zunehmende Interesse unterstreicht. Insbesondere seit Oktober hat sich das Verkaufstempo noch einmal gesteigert, was vermutlich auf den bullischen Monat zurückzuführen ist, der auch als Uptober bekannt ist.

Jetzt bewegt sich der Vorverkauf schnell auf die nächste Marke von 800.000 USD zu, wobei schon wenige Stunden später weitere 45.970 USD hinzugekommen sind. Somit verzeichnet der Presale mittlerweile bereits mehr als 745.970 USD.

Noch werden die $FLOCK-Coins für einen Preis von 0,005793 USD angeboten. In spätestens 2 Tagen und 16 Stunden wird allerdings die nächste Preisanhebung erfolgen, sofern nicht vorher 1.011.265 USD mit dem Presale eingenommen und die aktuelle Phase abgeschlossen wurde. Da einige Gründe für eine Kursexplosion sprechen, könnte dies nun der günstige Preis sein.

Kryptomarkt befindet sich in einer Aufwärtsbewegung

Ein wichtiger Faktor für den Anstieg einer Kryptowährung spielen das makroökonomische Umfeld und der Kryptomarkt. Während durch die lockere Geldpolitik wieder mehr Liquidität in die Märkte aus unter anderem den USA und China gelangt, profitieren auch die Kryptowährungen von diesem zugenommenen Optimismus.

Nachdem es zuletzt zu einer kleinen Korrektur bis auf rund 65.000 USD gekommen ist, hat sich der Kurs bei 67.000 USD stabilisiert. Am heutigen Tage bewegt sich Bitcoin indessen an die Marke von 68.000 USD, welche in nächste Zeit überwunden werden dürfte.

Auch die Hoffnungen bezüglichen einer zweiten Amtszeit von Donald Trump wirken sich positiv auf den Markt aus. Denn laut der dezentralen Wettplattform Polymarket hat er wieder mit 59,5 % die Führung übernommen, während die Chance für Harris nur noch bei 40,5 % liegt.

Chancen der Kandidaten für die US-Wahl 2024 | Quelle: Polymarket

Laut der Einschätzung der Analysten von QCP Capital könnte Bitcoin in den letzten Wochen vor der US-Wahl das Muster aus den Jahren 2016 und 2020 nachahmen. Somit würde BTC bald noch weiter steigen.

Das zunehmende FOMO lässt sich auch an den Mittelzuflüssen der Bitcoin-ETFs ablesen. Diese verzeichneten am vergangenen Montag einen Umfang von 555 Mio. USD, was einem Mehrmonatshoch entspricht. Entsprechend könnte der BTC-Kurs bald eine vergleichbare Entwicklung hinlegen.

Auch darüber gibt die Wettplattform Polymarket interessante Statistiken. So erwarten derzeit 68 %, dass Bitcoin noch in diesem Monat einen Preis von mindestens 70.000 USD erreicht. Somit könnten die Anleger zusätzlichen Rückenwind erhalten.

Andere Kryptowährungen haben ebenso von diesen Entwicklungen profitiert. So legte die Marktkapitalisierung des breiten Marktes über die vergangenen 24 Stunden um 1,37 % auf 2,33 Bil. USD zu.

Ein großer Nachteil vieler Altcoins ist allerdings, dass sie in Bezug auf die Dezentralisierung nicht mit Bitcoin mithalten können, der von der amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde als ausreichend dezentral erachtet wurde.

Mithilfe von Flockerz soll nun ein neuer Standard der Dezentralisierung etabliert werden. Dieser soll der Gemeinschaft die Kontrolle über das Kryptoprojekt übergeben, um auf diese Weise die Bedürfnisse der Zielgruppe optimal erfüllen und seinen Erfolg begründen zu können.

Flockerz nutzt die Schwarmintelligenz und Macht der Gemeinschaft

Memecoins werden in der Regel von großen und aktiven Communitys unterstützt, welche ein Grundpfeiler für die ansonsten häufig inhaltslosen und nutzlosen Kryptowährungen. Allerdings wurden selbst bei diesen Community-Coins die Gemeinschaftsinteressen in der Vergangenheit oft sträflich missachtet.

Zurückzuführen ist dies unter anderem auf das Engagement von Venture Capitalists im Memecoin-Bereich, welche auf dem Kryptomarkt einen kürzeren Anlagehorizont haben, als es sonst der Fall ist.

Somit verbuchen diese häufig schnell ihre Gewinne, da die Memecoin-Statistiken auf eine durchschnittlich einjährige Haltefrist verweisen, um die Chancen zu erhöhen. Daher kommt es schnell zu steilen Abverkäufen.

Ebenso sollen mehr als die Hälfte aller Memetoken von Betrügern stammen, die sich unter anderem Auszahlungssperren, 100-prozentige Auszahlungsgebühren und andere hinterhältige Tricks zunutze machen.

Einer der Hauptgründe dafür ist, dass die meisten Kryptoprojekte von einer kleinen Gruppe von Personen verwaltet wird. Menschen haben jedoch ihre Eigeninteressen, welche nicht selten vor die der anderen Personen gestellt werden. Deshalb wurden die dezentralen und blockchainbasierten Systeme erfunden.

Sie sollten sich wieder für unter anderem ein faires Finanzsystem, eine bessere Demokratie, mehr Gerechtigkeit, eine höhere Transparenz und eine wirkliche Chancengleichheit einsetzen, was die meisten zentralistischen Systeme aus Sicht der Krypto-Evangelisten bisher nicht oder nur mangelhaft tun.

So edel diese Ideale auch sein mögen, bringen sie nichts, wenn sie nicht auch umgesetzt werden. Erst kürzlich kam es bei Sui zu Insiderverkäufen im Umfang von 400 Mio. USD, welche den Kurs unter Druck gebracht haben.

Auf Flockerz können die Tokeninhaber über die künftigen Entwicklungen des Projekts abstimmen. Möglich wird dies über die DAO (Dezentrale Autonome Organisation), welche für jeden Coin eine Stimme gewährt. Dank der Sicherheitsüberprüfungen soll Betrug unterbunden werden.

Mithilfe der Blockchain-Technologie können die Investoren und Nutzer von Transparenz, Anonymität, Sicherheit und Effizienz profitieren. Somit soll Manipulationen keinerlei Spielraum gelassen und das Vertrauen erlangt werden. Für ihre Beteiligungen erhalten die Nutzer zudem über das Vote-to-Earn-Verfahren Belohnungen in Kryptowährungen vergütet.

Flockerz will die Investoren langfristig binden

Während die meisten Memecoins nur einen kurzfristigen Zeithorizont verfolgen und schon 97 % aller Memetoken aufgegeben wurden, deutet das Geschäftsmodell von Flockerz auf ein längerfristiges Potenzial hin.

Dies lässt sich auch an dem Staking-Mechanismus erkennen, welcher den Tokeninhabern für ihre Loyalität $FLOCK-Coins zahlt. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt die Rendite noch bei hohen 2.329 % pro Jahr, da der Presale bislang nicht lange aktiv ist und somit die frühen Investoren für ihren Vertrauensvorschuss und ihre Unterstützung belohnt werden.

Schon jetzt konnte Flockerz die Aufmerksamkeit von Clinix Crypto auf sich ziehen, der auf 71.500 Abonnenten kommt. In seinem Video teilt er seinen 71.500 Abonnenten seine Bewertung des $FLOCK-Coins mit.

Noch können die Token vor der ersten Listung erworben werden. Dafür verbindet man eine digitale Geldbörse wie Best Wallet mit der Website und kann dann im Austausch für ETH, BNB, USDT oder Fiatwährungen $FLOCK kaufen.

Der Gemeinschaft von Flockerz können Sie sich über X oder Telegram anschließen. Über diese Kanäle erfahren Sie auch besonders schnell von den neuesten Entwicklungen und Updates, sodass Sie diese nicht erst zu spät oder im schlimmsten Falle überhaupt nicht erfahren.

Jetzt mehr über Flockerz erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.