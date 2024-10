San Jose, Kalifornien. (ots/PRNewswire) -Supermicros flüssigkeitsgekühlte End-to-End-Lösungen treiben den Übergang der Industrie zu nachhaltigen KI-Rechenzentren mit der NVIDIA Blackwell Plattform voranSupermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, beschleunigt den Übergang der Branche zu flüssigkeitsgekühlten Rechenzentren mit der NVIDIA Blackwell Plattform, um ein neues Paradigma der Energieeffizienz für den schnell steigenden Energiebedarf neuer KI-Infrastrukturen zu schaffen. Supermicros branchenführende End-to-End-Flüssigkeitskühlungslösungen werden von der NVIDIA GB200 NVL72-Plattform für Exascale Computing in einem einzigen Rack angetrieben und werden ab Ende des vierten Quartals an ausgewählte Kunden ausgeliefert, um in die Serienproduktion zu gehen. Darüber hinaus sind die kürzlich angekündigten flüssigkeitsgekühlten Systeme Supermicro X14 und H14 4U und luftgekühlten Systeme 10U für das NVIDIA HGX B200 8-GPU System produktionsbereit."Wir treiben die Zukunft des nachhaltigen KI-Computings voran, und unsere flüssigkeitsgekühlten KI-Lösungen werden schnell von einigen der ehrgeizigsten KI-Infrastrukturprojekte der Welt übernommen. Seit Juni 2024 wurden über 2000 flüssigkeitsgekühlte Racks ausgeliefert", sagte Charles Liang, President und CEO von Supermicro. "Die End-to-End-Flüssigkeitskühlungslösung von Supermicro mit der NVIDIA Blackwell-Plattform erschließt die Rechenleistung, Kosteneffizienz und Energieeffizienz der nächsten Generation von GPUs, wie sie im NVIDIA GB200 NVL72, einem Exascale-Computer in einem einzigen Rack, enthalten sind. Die umfassende Erfahrung von Supermicro bei der Bereitstellung flüssigkeitsgekühlter KI-Infrastrukturen, zusammen mit umfassenden Vor-Ort-Services, Managementsoftware und globalen Fertigungskapazitäten, verschafft den Kunden einen klaren Vorteil bei der Transformation von Rechenzentren mit den leistungsfähigsten und nachhaltigsten KI-Lösungen."https://www.supermicro.com/en/solutions/ai-superclusterDie flüssigkeitsgekühlten SuperClusters von Supermicro für auf der NVIDIA GB200 NVL72 Plattform basierende Systeme verfügen über die neuen fortschrittlichen In-Rack- oder In-Row-Kühlmittelverteilungseinheiten (CDUs) und kundenspezifische Kühlplatten, die für das Computing-Gehäuse entwickelt wurden, das zwei NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchips in einem 1U-Formfaktor enthält. Die Plattform NVIDIA GB200 NVL72 von Supermicro bietet Exascale-KI-Rechenleistung in einem einzigen Rack mit der End-to-End-Flüssigkeitskühlungslösung von Supermicro. Die Rack-Lösung umfasst 72 NVIDIA Blackwell GPUs und 32 NVIDIA Grace CPUs, die über NVIDIAs NVLink Netzwerk der fünften Generation miteinander verbunden sind. Das NVIDIA NVLink Switch System ermöglicht eine Gesamt-GPU-Kommunikation von 130 Terabyte pro Sekunde (TB/s) mit extrem niedriger Latenz, was die Leistung für KI- und High-Performance-Computing (HPC)-Workloads verbessert. Darüber hinaus unterstützt Supermicro die kürzlich angekündigte NVIDIA GB200 NVL2-Plattform, ein luftgekühltes 2U-System mit zwei eng gekoppelten NVIDIA Blackwell-GPUs und zwei NVIDIA Grace-CPUs, das sich für den einfachen Einsatz bei verschiedenen Workloads wie großen LLM-Inferenzen, RAG, Datenverarbeitung und HPC-Anwendungen eignet.Supermicros führende flüssigkeitsgekühlte 4U-Systeme und die neuen luftgekühlten 10U-Systeme unterstützen jetzt das NVIDIA HGX B200 8-GPU-System und sind bereit für die Produktion. Die neu entwickelten Kühlplatten und die 250-kW-Kühlmittelverteilungseinheit im Rack maximieren die Leistung und Effizienz der 8-GPU-Systeme, die 64 x 1000 W NVIDIA Blackwell-GPUs und 16 x 500 W CPUs in einem einzigen 48-HE-Rack bereitstellen. Bis zu vier der neuen luftgekühlten 10-HE-Systeme können in einem Rack installiert und vollständig integriert werden. Dies entspricht der gleichen Dichte wie bei der vorherigen Generation und bietet gleichzeitig eine bis zu 15-fache Inferenz- und 3-fache Trainingsleistung.Die SuperCloud Composer Software, Supermicros umfassende Plattform für die Verwaltung von Rechenzentren, bietet leistungsstarke Tools zur Überwachung wichtiger Informationen über flüssigkeitsgekühlte Systeme und Racks, Kühlmittelverteilungseinheiten und Kühltürme, einschließlich Druck, Feuchtigkeit, Pumpen- und Ventilzustände und mehr. Das Liquid Cooling Consult Module (LCCM) von SuperCloud Composer optimiert die Betriebskosten und verwaltet die Integrität von flüssigkeitsgekühlten Rechenzentren.Bei der Skalierung der Infrastruktur für KI-Modelle mit mehreren Billionen Parametern ist Supermicro Vorreiter bei der Einführung von Netzwerkinnovationen sowohl für InfiniBand als auch für Ethernet, darunter NVIDIA BlueField®-3 SuperNICs und NVIDIA ConnectX®-7 mit 400 Gb/s, NVIDIA ConnectX®-8, Spectrum-4 und NVIDIA Quantum-3, um 800-Gb/s-Netzwerke für die NVIDIA Blackwell-Plattform zu ermöglichen. Das NVIDIA Spectrum-X Ethernet mit den flüssigkeitsgekühlten 4U- und luftgekühlten 8U-NVIDIA HGX H100 und H200 Systemclustern von Supermicro ermöglicht nun eine der bisher größten KI-Implementierungen.Vom Proof-of-Concept (PoC) bis zur vollständigen Bereitstellung bietet Supermicro alle erforderlichen Technologien, Flüssigkühlung, Netzwerklösungen und Installationsdienste vor Ort aus einer Hand. Supermicro bietet ein umfassendes, intern entwickeltes Ökosystem für die Flüssigkeitskühlung, das kundenspezifische Kühlplatten umfasst, die für verschiedene GPUs, CPUs und Speichermodule optimiert sind, zusammen mit verschiedenen CDU-Formfaktoren und Kapazitäten, Verteilern, Schläuchen, Anschlüssen, Kühltürmen sowie Überwachungs- und Verwaltungssoftware. Diese End-to-End-Lösung lässt sich nahtlos in Konfigurationen auf Rack-Ebene integrieren. Sie steigert die Systemeffizienz erheblich, mildert die thermische Drosselung und reduziert gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten (TCO) und die Umweltauswirkungen des Rechenzentrumsbetriebs im Zeitalter der KI.Supermicro auf dem OCP Global Summit 2024- Neues flüssigkeitsgekühltes X14 4U System mit NVIDIA HGX B200 8-GPU System- Supermicros SuperCluster NVIDIA GB200 NVL72 Plattform 4- H13 4U flüssigkeitsgekühltes System mit NVIDIA HGX H200 8-GPU System- X14 JBOF-System- X14 1U CloudDC mit OCP DC-MHS DesignErfahren Sie mehr auf dem OCP Global Summit, Stand Nr. 21, San Jose, Kalifornien, 15. bis 17. Oktober 2024.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San José, Kalifornien, gegründet und ist dort tätig. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Innovationen für Unternehmens-, Cloud-, KI- und 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen als Erstes auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Servern, KI, Storage, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro im Design von Motherboards, Stromversorgungen und Gehäusen stellt eine zusätzliche Unterstützung für unsere Entwicklung und Produktion dar und ermöglicht unseren globalen Kunden, Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge durchzuführen. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden globale Betriebe für Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und optimiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden, ihre Produkte für ihr Workload und ihre Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer umfangreichen Familie von Systemen auswählen. Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken bzw. eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.