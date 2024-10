Bitcoin News: Der Bitcoin-ETF von BlackRock erreicht erstmals 25 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung

Die Bitcoin-Spot-ETFs bestehen eigentlich erst seit Anfang des Jahres. Dennoch haben sie bereits einen festen, unerschütterlichen Platz am Kryptomarkt eingenommen. Sie waren einer der Haupttreiber für den Bitcoin in diesem Jahr, da sie hohe Zuflüsse erzielten.

Da praktisch alle börsengehandelten Fonds auf den Bitcoin auch physisch besichert sind, müssen die Emittenten die enthaltene Summe auch wirklich in Bitcoins investieren. Damit werden sie zu großen Käufern am Markt. Wie groß, das zeigen heute Berichte auf X (ehemals Twitter), denn auch die Bitcoin-Bestände von BlackRock sind unter dem heutigen Anstieg des Bitcoin-Kurses auf über 68.000 US-Dollar wieder angewachsen.

BlackRocks ETF knackt eine magische Grenze!

Der iShares Bitcoin Trust ($IBIT) von BlackRock, dem größten Vermögensverwaltungsunternehmen der Welt, ist bezeichnenderweise auch der größte Bitcoin-Spot-ETF der Welt. Über 25 Mrd. US-Dollar Marktkapitalisierung kann dieser mittlerweile vorweisen! Eine unglaubliche Summe, die aber offenbar noch weiter wächst.

BlackRock just bought $291 million BTC



They now hold over $25 billion in Bitcoin pic.twitter.com/pDniH7tIMC - Vivek (@Vivek4real_) October 16, 2024

Allein gestern nahm der $IBIT über 288 Mio. US-Dollar ein!

Allgemein konnten sich die Emittenten der börsengehandelten Fonds auf den Bitcoin in den letzten Tagen nicht beschweren. Fast 1,18 Mrd. US-Dollar konnten diese in nur 3 Tagen einnehmen. Vorgestern war mit 555 Mio. US-Dollar der stärkste Tag seit über 4 Monaten. Doch auch gestern wurde mit 371 Mio. US-Dollar eine stolze Summe erreicht. Davon entfielen allein über 288 Mio. US-Dollar auf den iShares Bitcoin Trust von BlackRock.

Sowohl der ETF von BlackRock als auch die anderen werden wohl noch viele Schlagzeilen verursachen. Vor allem aber werden sie noch eine ganze Menge Geld von institutionellen Anlegern in den Kryptomarkt pumpen. Das wird den Bitcoin auf seinem Erfolgskurs in Richtung 100.000 US-Dollar weiter unterstützen und da meistens mit dem Bitcoin auch Meme-Coins stark ansteigen, könnte damit auch Crypto All-Stars ($STARS) einen Raketenstart nach dem ICO hinlegen.

Wie weit kann Crypto All-Stars steigen?

Crypto All-Stars ist ein neuartiges Projekt, das sich derzeit in seinem Initial Coin Offering befindet. Das bedeutet, die Token können noch vor dem offiziellen Handelsstart direkt von den Entwicklern günstig gekauft werden. Somit haben Anleger ein viel höheres Gewinnpotenzial, da sie bei einem wahrscheinlich einmalig günstigen Preis eingestiegen sind und schon die ersten potenziellen Gewinne direkt nach dem Launch mitnehmen können.

Einige Coins mit erfolgreichem ICO erreichen dabei in weiterer Folge sogar Marktkapitalisierungen, die in die Milliarden gehen und Gewinne von x10, x50 oder auch deutlich mehr. Niemand kann genau vorhersagen, ob ein Coin tatsächlich explodiert. Aber es gibt Coins, die sehr vielversprechend sind und genau so einer ist $STARS aufgrund des MemeVaults.

(Schon vor dem offiziellen Handelsstart explodiert derzeit die Nachfrage nach den $STARS-Token - Quelle: cryptoallstars.io)

Der Grund, weshalb $STARS schon jetzt extrem gefragt ist, ist, weil der Coin die offizielle Währung im MemeVault-Ökosystem ist. Das ist ein revolutionärer Staking Contract, in dem erstmals verschiedenste Meme Coins gestakt werden können. Das umfasst alle Größen des Meme Coin-Marktes wie etwa $WIF, $FLOKI oder $PEPE. Da Anleger mit hohen $STARS-Beständen größere Prämien im MemeVault erhalten, beginnen viele Anleger schon jetzt damit, sich stark einzudecken.

Das könnte auch dafür sorgen, dass der Coin eher als Langzeitinvestment gehalten wird, wodurch das Angebot im Handel verknappt werden könnte. Analysten glauben, der Coin könnte nach dem Handelsstart zwischen x10 und x25 schaffen. Anleger, die diese Chance jetzt nutzen wollen, sollten noch im ICO zugreifen!

