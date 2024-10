WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Weiße Haus hat den Deutschland-Besuch von US-Präsident Joe Biden in dieser Woche offiziell bestätigt. Er werde morgen nach Berlin reisen, kündigte die Regierungszentrale in Washington an. Biden hatte den Besuch wegen des Hurrikans "Milton" in den USA verschieben müssen. Sein ursprünglich im Anschluss geplanter Angola-Besuch wurde auf Dezember verlegt. Biden trifft in Berlin unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Außerdem geplant ist ein Vierer-Treffen von Scholz und Biden mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer. Dabei sollten "dringende globale Fragen" besprochen werden, sagte ein US-Regierungsvertreter. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, betonte die enge Zusammenarbeit zwischen Biden und Scholz. Sie hob dabei insbesondere die gemeinsame Unterstützung der Ukraine hervor.

Der Besuch in Berlin ist Bidens erster bilateraler Besuch in Deutschland während seiner Amtszeit. Ursprünglich war auch ein Stopp auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein vorgesehen, um dort eine Ukraine-Konferenz zu leiten. Das Weiße Haus kündigte nun an, dass der Ukraine-Gipfel virtuell im November nachgeholt werden soll./jac/DP/he