Pepe Unchained explodiert auf über 20 Mio. US-Dollar! Schafft der Coin jetzt x25?

Der Kryptomarkt ist unbestreitbar auf dem aufsteigenden Ast. Nach den eher turbulenten letzten Monaten fühlt sich das für viele Anleger wie ein Befreiungsschlag an. Heute konnte der Kurs der größten Kryptowährung einen besonderen Meilenstein erreichen. Denn erstmals seit Juli stieg er auf 68.000 US-Dollar an.

Derzeit notiert Bitcoin zwar wieder knapp darunter, aber es scheint klar zu sein, wo die Reise hingeht. Ein weiterer Coin, bei dem die Richtung derzeit klar zu sein scheint, ist Pepe Unchained ($PEPU). Dieser befindet sich zwar derzeit noch im ICO, aber schon da erzielt der neue Coin unglaubliche Erfolge und konnte erst heute auf über 20 Mio. US-Dollar explodieren!

Weshalb Pepe Unchained derzeit durch die Decke geht

Pepe Unchained gehörte zu den wenigen Coins, die auch schon in den letzten Monaten, als der Kryptomarkt auf eher wackeligen Beinen stand, große Erfolge feiern konnten. So wuchs die Nachfrage nach den Token, die derzeit noch im ICO erhältlich sind, stetig an.

Auch die Community ist geradezu explodiert und um $PEPU hat sich mittlerweile eine treue Anhängerschaft von beinahe 60.000 Anlegern auf X (ehemals Twitter) und Telegram gebildet. Ebenso wie die Vorverkaufssumme scheint auch die Community von einem rasanten Wachstum geprägt zu sein.

(Die Community auf $PEPU wächst extrem schnell mit fast 50.000 Anlegern allein auf X - Quelle: Pepe Unchained X-Account)

Der Grund, weshalb so viele Anleger Hoffnung in $PEPU setzen, liegt aber nicht nur am Zusammenhalt der Community. In erster Linie ist die eigene Blockchain von Pepe Unchained für die hohe Nachfrage verantwortlich. Denn Pepe Unchained bringt als erster Meme Coin eine eigene Layer-2-Lösung für Ethereum auf den Markt. Diese schafft Transaktionen 100x schneller und deutlich günstiger als die Main Chain von Ethereum.

$PEPU dürfte also nicht nur von einem schnell steigenden Handelsvolumen nach dem Start profitieren, sondern bald das Zentrum eines komplett neuen Ökosystems sein. Es ist nämlich sehr wahrscheinlich, dass die $PEPU-Blockchain aufgrund ihrer Effizienz bald auch für andere Projekte von anderen Entwicklern genutzt wird. Ein Blick auf die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zeigt, dass sich dort in erster Linie Coins mit eigener Blockchain finden, sodass auch $PEPU schon bald einen Platz unter den Top Coins finden könnte.

Wie weit kann $PEPU noch steigen?

Nur wenige Coins schaffen es schon im ICO auf mehr als 10 Mio. US-Dollar anzusteigen. Der Anstieg von Pepe Unchained auf 20 Millionen US-Dollar ist daher eine echte Ausnahme, die zeigt, welches Potenzial wirklich in $PEPU steckt. Analysten gehen daher davon aus, dass $PEPU x10 bis x25 locker schaffen könnte und bei der richtigen Marktlage am Kryptomarkt sogar noch mehr.

Vor allem für Anleger, die noch vor der nächsten Preiserhöhung kaufen, könnten Gewinne am oberen Rand des Spektrums möglich sein. Frühe Käufer können ihre Coins schon vor dem Handelsstart auch in den Staking-Pool geben, der derzeit eine Rendite von 111 Prozent pro Jahr auszahlt! Diese kann mit mehr Tokens im Pool zwar noch ein wenig sinken, allerdings wird die APY (jährliche Rendite) wohl noch lange überdurchschnittlich hoch bleiben.

(Allein der Staking-Pool von $PEPU zahlt derzeit 111 Prozent Rendite pro Jahr aus - Quelle: pepeunchained.com)

Da es auch viele Scam-Projekte am Kryptomarkt gibt, haben die erfahrenen Entwickler von $PEPU ihren Coin von 2 unterschiedlichen und unabhängigen Prüfstellen unter die Lupe nehmen lassen. Beide haben den Smart Contract des Projekts daraufhin als fehlerfrei zertifiziert, was auf der Website von $PEPU auch eingesehen werden kann, sodass man von einem seriösen Projekt sprechen kann, das keine Hintertüren im Code lässt.

Anleger, die ebenso wie beinahe 60.000 andere davon überzeugt sind, dass Pepe Unchained einen regelrechten Raketenstart hinlegen könnte, sollten sich aber beeilen. In Kürze findet nämlich die nächste Preiserhöhung statt und vermutlich wird der Kurs von $PEPU nie wieder so tief sinken wie heute. Zudem profitieren alle, die davor kaufen, von einem ersten Buchgewinn.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.